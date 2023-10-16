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Украину массово покидают даже призывники с "белыми билетами", заявил Азаров - РИА Новости, 16.10.2023
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09:37 16.10.2023 (обновлено: 10:41 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html
Украину массово покидают даже призывники с "белыми билетами", заявил Азаров
Украину массово покидают даже призывники с "белыми билетами", заявил Азаров - РИА Новости, 16.10.2023
Украину массово покидают даже призывники с "белыми билетами", заявил Азаров
Мужчины призывного возраста, имеющие так называемые "белые билеты", массово покидают Украину, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:37
2023-10-16T10:41
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украина
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мужчины призывного возраста, имеющие так называемые "белые билеты", массово покидают Украину, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с "белыми билетами", признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово ринулись покидать Нэньку ("матушку", Украину. — Прим. ред.). За месяц около 20 тысяч белобилетчиков выехали за границу", — написал он. Как добавил Азаров, в офисе Владимира Зеленского "смекнули, что ресурс уезжает", и призывать будет некого. Поэтому власти негласно запретили Госпогранслужбе выпускать за границу не подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста. Причем, это идет вразрез с пунктом 2 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", где сказано, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу. "И даже если у мужчины имеются все необходимые документы, пограничники перестали давать разрешение на выезд. Вместо этого отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования. Ну, а ТЦК дано другое указание — признавать частично годными и всех отправлять на фронт", — подчеркнул Азаров. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231016/general-1902968803.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский
Украину массово покидают даже призывники с "белыми билетами", заявил Азаров

Экс-премьер Азаров: за месяц с Украины выехали около 20 тысяч белобилетчиков

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мужчины призывного возраста, имеющие так называемые "белые билеты", массово покидают Украину, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
«
"Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с "белыми билетами", признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово ринулись покидать Нэньку ("матушку", Украину. — Прим. ред.). За месяц около 20 тысяч белобилетчиков выехали за границу", — написал он.
Как добавил Азаров, в офисе Владимира Зеленского "смекнули, что ресурс уезжает", и призывать будет некого. Поэтому власти негласно запретили Госпогранслужбе выпускать за границу не подлежащих мобилизации мужчин призывного возраста.
Причем, это идет вразрез с пунктом 2 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", где сказано, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу.
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"И даже если у мужчины имеются все необходимые документы, пограничники перестали давать разрешение на выезд. Вместо этого отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования. Ну, а ТЦК дано другое указание — признавать частично годными и всех отправлять на фронт", — подчеркнул Азаров.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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