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В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
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12:10 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/avtobus-1903025698.html
В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом
В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023
В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом
После ДТП с туристическим автобусом в Приморье в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:10
2023-10-16T12:10
китай
уссурийск
владивосток
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. После ДТП с туристическим автобусом в Приморье в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, сообщает минздрав региона. Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли и 17 получили травмы. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Позже министерство ГО и ЧС региона сообщило, что число туристов, находящихся в тяжелом состоянии после аварии, увеличилось до шести. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД. "После ДТП доставлено в Хасанскую центральную районную больницу 30 пострадавших. После первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с разного рода травмами... К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо врачей больницы на месте работают две бригады территориального центра медицины катастроф.
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китай, уссурийск, владивосток, происшествия, приморский край
Китай, Уссурийск, Владивосток, Происшествия, Приморский край
В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом

В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛюди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Люди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Люди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. После ДТП с туристическим автобусом в Приморье в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, сообщает минздрав региона.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли и 17 получили травмы. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Позже министерство ГО и ЧС региона сообщило, что число туристов, находящихся в тяжелом состоянии после аварии, увеличилось до шести.
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Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД.
"После ДТП доставлено в Хасанскую центральную районную больницу 30 пострадавших. После первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с разного рода травмами... К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо врачей больницы на месте работают две бригады территориального центра медицины катастроф.
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КитайУссурийскВладивостокПроисшествияПриморский край
 
 
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