https://ria.ru/20231016/avtobus-1903025698.html

В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом

В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.10.2023

В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом

После ДТП с туристическим автобусом в Приморье в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:10

2023-10-16T12:10

2023-10-16T12:10

китай

уссурийск

владивосток

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. После ДТП с туристическим автобусом в Приморье в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, сообщает минздрав региона. Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли и 17 получили травмы. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Позже министерство ГО и ЧС региона сообщило, что число туристов, находящихся в тяжелом состоянии после аварии, увеличилось до шести. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД. "После ДТП доставлено в Хасанскую центральную районную больницу 30 пострадавших. После первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с разного рода травмами... К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо врачей больницы на месте работают две бригады территориального центра медицины катастроф.

https://ria.ru/20231008/avtobus-1901280275.html

https://ria.ru/20231013/frg-1902467554.html

китай

уссурийск

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, уссурийск, владивосток, происшествия, приморский край