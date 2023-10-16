В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с автобусом
В Приморье госпитализировали 29 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛюди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
Люди на месте ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. После ДТП с туристическим автобусом в Приморье в больницу доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали, сообщает минздрав региона.
Краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, потеряв управление, он съехал в кювет. На данный момент, по данным ведомства, известно о двоих погибших, многих пострадавших. В автобусе находились 48 пассажиров. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал агентству, что в автобусе, предварительно, были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. В правительстве региона сообщали, что в ДТП два человека погибли и 17 получили травмы. По данным полиции, госпитализированы 20 человек. Позже министерство ГО и ЧС региона сообщило, что число туристов, находящихся в тяжелом состоянии после аварии, увеличилось до шести.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД.
"После ДТП доставлено в Хасанскую центральную районную больницу 30 пострадавших. После первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с разного рода травмами... К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо врачей больницы на месте работают две бригады территориального центра медицины катастроф.