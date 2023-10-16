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В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе

В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе - РИА Новости, 16.10.2023

В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе

Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:27

2023-10-16T09:27

2023-10-16T09:27

в мире

узбекистан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТАШКЕНТ, 16 окт – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС страны. По данным пресс-службы, у автобуса Isuzu на трассе Карши-Бухара на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области взорвался газовый баллон. "В результате происшествия четыре человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Остальным пассажирам на месте была оказана амбулаторная и психологическая помощь, добавили в пресс-службе. В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70% автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива. В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.

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узбекистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)