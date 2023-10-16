https://ria.ru/20231016/avtobus-1902990499.html
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе - РИА Новости, 16.10.2023
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе
Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:27
2023-10-16T09:27
2023-10-16T09:27
в мире
узбекистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТАШКЕНТ, 16 окт – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС страны. По данным пресс-службы, у автобуса Isuzu на трассе Карши-Бухара на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области взорвался газовый баллон. "В результате происшествия четыре человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Остальным пассажирам на месте была оказана амбулаторная и психологическая помощь, добавили в пресс-службе. В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70% автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива. В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Узбекистан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве газа в автобусе
ТАШКЕНТ, 16 окт – РИА Новости.
Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает
пресс-служба МЧС страны.
По данным пресс-службы, у автобуса Isuzu на трассе Карши-Бухара на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области взорвался газовый баллон.
"В результате происшествия четыре человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Остальным пассажирам на месте была оказана амбулаторная и психологическая помощь, добавили в пресс-службе.
В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70% автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива. В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.
В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне