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В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе - РИА Новости, 16.10.2023
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09:27 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902990499.html
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе - РИА Новости, 16.10.2023
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе
Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:27
2023-10-16T09:27
в мире
узбекистан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТАШКЕНТ, 16 окт – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС страны. По данным пресс-службы, у автобуса Isuzu на трассе Карши-Бухара на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области взорвался газовый баллон. "В результате происшествия четыре человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Остальным пассажирам на месте была оказана амбулаторная и психологическая помощь, добавили в пресс-службе. В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70% автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива. В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.
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в мире, узбекистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Узбекистан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве в автобусе

В Узбекистане госпитализировали четырех пострадавших при взрыве газа в автобусе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 16 окт – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате взрыва газового баллона в автобусе в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС страны.
По данным пресс-службы, у автобуса Isuzu на трассе Карши-Бухара на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области взорвался газовый баллон.
"В результате происшествия четыре человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Остальным пассажирам на месте была оказана амбулаторная и психологическая помощь, добавили в пресс-службе.
В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70% автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива. В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Приморье, находились россияне
Вчера, 09:00
 
В миреУзбекистанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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