Рейтинг@Mail.ru
В Германии встревожились из-за маневра России - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 16.10.2023 (обновлено: 17:35 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/avdeevka-1903104623.html
В Германии встревожились из-за маневра России
В Германии встревожились из-за маневра России - РИА Новости, 16.10.2023
В Германии встревожились из-за маневра России
Российской армии удалось активизировать силы во время контрнаступления ВСУ для продвижения в восточной части фронта, заявил австрийский полковник и военный... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:10
2023-10-16T17:35
в мире
авдеевка
россия
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1b07a1cb914c06c3a9cfd7b77b2e0188.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российской армии удалось активизировать силы во время контрнаступления ВСУ для продвижения в восточной части фронта, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер в эфире немецкого канала ZDF.Райзнер подчеркнул, что российская армия за последние месяцы смогла мобилизовать силы для продвижения вперед, несмотря на продолжающееся контрнаступление Украины. Он также добавил, что у Вооруженных сил России получилось отрезать ВСУ от снабжения в некоторых населенных пунктах.На прошлой неделе в российском военном ведомстве указывали, что вооруженным силам удалось улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении.
https://ria.ru/20231016/propast-1903090873.html
авдеевка
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eba65f59d495454eb58cc797ee09383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, россия, германия, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины
В Германии встревожились из-за маневра России

Полковник Райзнер: России удалось продвинуться на нескольких участках фронта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российской армии удалось активизировать силы во время контрнаступления ВСУ для продвижения в восточной части фронта, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер в эфире немецкого канала ZDF.
Райзнер подчеркнул, что российская армия за последние месяцы смогла мобилизовать силы для продвижения вперед, несмотря на продолжающееся контрнаступление Украины. Он также добавил, что у Вооруженных сил России получилось отрезать ВСУ от снабжения в некоторых населенных пунктах.
На прошлой неделе в российском военном ведомстве указывали, что вооруженным силам удалось улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"На грани пропасти": Украину предупредили о надвигающейся катастрофе
Вчера, 16:23
 
В миреАвдеевкаРоссияГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала