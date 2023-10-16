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В Германии встревожились из-за маневра России
В Германии встревожились из-за маневра России - РИА Новости, 16.10.2023
В Германии встревожились из-за маневра России
Российской армии удалось активизировать силы во время контрнаступления ВСУ для продвижения в восточной части фронта, заявил австрийский полковник и военный... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:10
2023-10-16T17:10
2023-10-16T17:35
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российской армии удалось активизировать силы во время контрнаступления ВСУ для продвижения в восточной части фронта, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер в эфире немецкого канала ZDF.Райзнер подчеркнул, что российская армия за последние месяцы смогла мобилизовать силы для продвижения вперед, несмотря на продолжающееся контрнаступление Украины. Он также добавил, что у Вооруженных сил России получилось отрезать ВСУ от снабжения в некоторых населенных пунктах.На прошлой неделе в российском военном ведомстве указывали, что вооруженным силам удалось улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении.
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в мире, авдеевка, россия, германия, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины
В Германии встревожились из-за маневра России
Полковник Райзнер: России удалось продвинуться на нескольких участках фронта