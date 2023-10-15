https://ria.ru/20231015/zemletryasenie-1902940882.html

На северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

На северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9 - РИА Новости, 15.10.2023

На северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в городе Дюздже на северо-западе Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:29

2023-10-15T20:29

2023-10-15T20:29

в мире

турция

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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в городе Дюздже на северо-западе Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в 19:57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёлйака. Очаг землетрясение залегал на глубине 5,39 км.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

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в мире, турция