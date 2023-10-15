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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:26
2023-10-15T10:26
2023-10-15T10:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.30 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 7.40 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.45 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.45 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
СЦКК: ВСУ в воскресенье утром обстреляли Донецк снарядами натовского калибра