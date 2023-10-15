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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/vsu-1902871428.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:26
2023-10-15T10:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.30 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 7.40 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.45 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.45 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

СЦКК: ВСУ в воскресенье утром обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда после обстрела
Воронка от попадания снаряда после обстрела - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.30 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 7.40 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.45 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.45 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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