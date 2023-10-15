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Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам - РИА Новости, 15.10.2023
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:13
2023-10-15T13:13
2023-10-15T13:13
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ХАНОЙ, 15 окт - РИА Новости. Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны. В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вьетнам, россия, вячеслав володин, госдума рф, ханой
Политика, Вьетнам, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ханой
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Делегация Госдумы во главе со спикером Володиным прибыла с визитом во Вьетнам