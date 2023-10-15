https://ria.ru/20231015/vetnam-1902886825.html

Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам

Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам - РИА Новости, 15.10.2023

Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам

Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:13

2023-10-15T13:13

2023-10-15T13:13

политика

вьетнам

россия

вячеслав володин

госдума рф

ханой

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ХАНОЙ, 15 окт - РИА Новости. Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны. В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.

https://ria.ru/20211130/otnosheniya-1761300969.html

вьетнам

россия

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, вьетнам, россия, вячеслав володин, госдума рф, ханой