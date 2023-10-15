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Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам - РИА Новости, 15.10.2023
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13:13 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/vetnam-1902886825.html
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам - РИА Новости, 15.10.2023
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:13
2023-10-15T13:13
политика
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россия
вячеслав володин
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ХАНОЙ, 15 окт - РИА Новости. Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны. В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
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политика, вьетнам, россия, вячеслав володин, госдума рф, ханой
Политика, Вьетнам, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ханой
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам

Делегация Госдумы во главе со спикером Володиным прибыла с визитом во Вьетнам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 15 окт - РИА Новости. Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.
В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.
Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.
В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
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