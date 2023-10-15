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Экс-премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом - РИА Новости, 15.10.2023
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11:40 15.10.2023 (обновлено: 12:52 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902879186.html
Экс-премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом
Экс-премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом - РИА Новости, 15.10.2023
Экс-премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом
Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. Об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:40
2023-10-15T12:52
украина
николай азаров (политик)
в мире
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. Об этом он заявил в Telegram-канале."В 2013 году мы посчитали - для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов. Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард", - написал Азаров.При этом, по словам бывшего премьера, те же 160 миллиардов долларов Запад потратил за год "не на развитие Украины, а на ее разрушение". "Оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко. Западные хозяева умерщвляют Украину. Что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев. Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работино и множеством других населенных пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?", - отметил Азаров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902783264.html
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украина, николай азаров (политик), в мире, вооруженные силы украины, евросоюз
Украина, Николай Азаров (политик), В мире, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Экс-премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом

Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. Об этом он заявил в Telegram-канале.
«
"В 2013 году мы посчитали - для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов. Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард", - написал Азаров.
Украинский военный на шведской БМП CV90 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В Раде Украины заявили о потере надежды на помощь Запада
14 октября, 16:42
При этом, по словам бывшего премьера, те же 160 миллиардов долларов Запад потратил за год "не на развитие Украины, а на ее разрушение".
«
"Оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко. Западные хозяева умерщвляют Украину. Что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев. Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работино и множеством других населенных пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?", - отметил Азаров.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине
13 октября, 20:18
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
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ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру
12 октября, 17:29
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Военнослужащие РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
"Россия не ошиблась". Раскрыт готовящийся сценарий Запада по Украине
8 октября, 01:27
 
УкраинаНиколай Азаров (политик)В миреВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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