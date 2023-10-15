https://ria.ru/20231015/ukraina-1902872096.html

Как никогда раньше. В США заметили необычную деталь в поведении Зеленского

Как никогда раньше. В США заметили необычную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023

Как никогда раньше. В США заметили необычную деталь в поведении Зеленского

Официальные лица США и НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав еще два миллиарда долларов в виде немедленной военной помощи. Но еще до того, как на... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:34

2023-10-15T10:34

2023-10-15T10:35

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встревожен тем, что мир достиг "пика" в поддержке ВСУ, пишет газета The New York Times."Официальные лица США и НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав еще два миллиарда долларов в виде немедленной военной помощи. Но еще до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе существовало сильное ощущение, что мир достиг "пика помощи Украине" — что поддержка борьбы Киева с Москвой никогда больше не будет такой активной, как раньше", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в США двухпартийная поддержка ВСУ, похоже, больше не сохраняется. Кроме того, сейчас все чаще стали звучать антиукраинские высказывания, цитирует газета бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса. По мнению автора, многие другие государства начали использовать украинский фактор как инструмент внутренней политической борьбы, что также сказывается на объемах помощи. В качестве примера он приводит ситуацию с заявлениями европейцев о поставках Украине вооружений. "Европейские обещания поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту не выполняются: переданы только 250 000 снарядов, чего хватит чуть больше, чем на месяц при нынешних объемах их использования", — резюмировалось в материале. Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европеопасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиляиз-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902865011.html

https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, сша