https://ria.ru/20231015/trevoga-1902891533.html
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве - РИА Новости, 15.10.2023
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:57
2023-10-15T13:57
2023-10-15T14:18
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902775499_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_6b154437e6743638fc98dd80cfe3ef5d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В то же время Армия обороны Израиля сообщила о воздушной тревоге в центральной части Израиля."Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.Через несколько минут после сигнала тревоги в небе над городом были слышны хлопки от работы системы ПВО. На данный момент сведений о падении ракет или пострадавших в городе не поступало.За девять дней эскалации конфликта в секторе Газа в Тель-Авиве сирены звучали порядка десяти раз. В первые дни конфликта, по меньшей мере, две ракеты поразили жилые дома в городе.
тель-авив
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902775499_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebe96b97c4cc72ba9201d5bd1b4d1d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, владимир путин
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
В то же время Армия обороны Израиля
сообщила о воздушной тревоге в центральной части Израиля.
"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Через несколько минут после сигнала тревоги в небе над городом были слышны хлопки от работы системы ПВО. На данный момент сведений о падении ракет или пострадавших в городе не поступало.
За девять дней эскалации конфликта в секторе Газа в Тель-Авиве сирены звучали порядка десяти раз. В первые дни конфликта, по меньшей мере, две ракеты поразили жилые дома в городе.