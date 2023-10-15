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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве - РИА Новости, 15.10.2023

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:57

2023-10-15T13:57

2023-10-15T14:18

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

россия

владимир путин

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В то же время Армия обороны Израиля сообщила о воздушной тревоге в центральной части Израиля."Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.Через несколько минут после сигнала тревоги в небе над городом были слышны хлопки от работы системы ПВО. На данный момент сведений о падении ракет или пострадавших в городе не поступало.За девять дней эскалации конфликта в секторе Газа в Тель-Авиве сирены звучали порядка десяти раз. В первые дни конфликта, по меньшей мере, две ракеты поразили жилые дома в городе.

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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, владимир путин