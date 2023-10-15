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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве - РИА Новости, 15.10.2023
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13:57 15.10.2023 (обновлено: 14:18 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/trevoga-1902891533.html
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве - РИА Новости, 15.10.2023
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:57
2023-10-15T14:18
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
россия
владимир путин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В то же время Армия обороны Израиля сообщила о воздушной тревоге в центральной части Израиля."Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.Через несколько минут после сигнала тревоги в небе над городом были слышны хлопки от работы системы ПВО. На данный момент сведений о падении ракет или пострадавших в городе не поступало.За девять дней эскалации конфликта в секторе Газа в Тель-Авиве сирены звучали порядка десяти раз. В первые дни конфликта, по меньшей мере, две ракеты поразили жилые дома в городе.
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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, владимир путин
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
В то же время Армия обороны Израиля сообщила о воздушной тревоге в центральной части Израиля.
"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Через несколько минут после сигнала тревоги в небе над городом были слышны хлопки от работы системы ПВО. На данный момент сведений о падении ракет или пострадавших в городе не поступало.
За девять дней эскалации конфликта в секторе Газа в Тель-Авиве сирены звучали порядка десяти раз. В первые дни конфликта, по меньшей мере, две ракеты поразили жилые дома в городе.
 
Тель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильРоссияВладимир Путин
 
 
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