https://ria.ru/20231015/syrodelie-1902861817.html

Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России

Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России - РИА Новости, 15.10.2023

Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России

Контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России: увеличилось количество производителей сыров и их видов, однако в стране стоит больше создавать РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T11:05

2023-10-15T11:05

2023-10-15T11:05

экономика

россия

игорь бухаров

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757494076_141:0:1777:920_1920x0_80_0_0_4bca0b40f716faefac4a728502765ed7.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России: увеличилось количество производителей сыров и их видов, однако в стране стоит больше создавать именно отечественных сыров, а не копировать европейские моцареллу и буррату, рассказал РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. "Антисанкции быстро повлияли на отрасль сыроделия в России. На недавнем мероприятии 186 хозяйств представили 900 сыров. Однако большую часть составляли моцарелла, буррата, потому что их легче продать. Я считаю, нужно создавать больше собственных сыров, потому что если через какое-то время вернутся западные производители, то получится, что все время наши фермеры работали на них. Так как, вернувшись, они скажут, что это у них настоящий итальянский буррата, и на российский спрос спадет", - сказал Бухаров. При этом он отметил, что российские заведения общественного питания в большинстве своем уже переориентировались на продукцию, которая производится на территории России. "Но рестораны все еще ищут что-то интересное, чтобы быть конкурентоспособными и предложить гостю то, что называется деликатесами или специалитетами", - добавил эксперт. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры. По мере сохранения санкций РФ продлевала и эти меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2023 года.

https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902852605.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, игорь бухаров, санкции в отношении россии