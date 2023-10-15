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Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России - РИА Новости, 15.10.2023
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11:05 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/syrodelie-1902861817.html
Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России
Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России - РИА Новости, 15.10.2023
Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России
Контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России: увеличилось количество производителей сыров и их видов, однако в стране стоит больше создавать РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:05
2023-10-15T11:05
экономика
россия
игорь бухаров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России: увеличилось количество производителей сыров и их видов, однако в стране стоит больше создавать именно отечественных сыров, а не копировать европейские моцареллу и буррату, рассказал РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. "Антисанкции быстро повлияли на отрасль сыроделия в России. На недавнем мероприятии 186 хозяйств представили 900 сыров. Однако большую часть составляли моцарелла, буррата, потому что их легче продать. Я считаю, нужно создавать больше собственных сыров, потому что если через какое-то время вернутся западные производители, то получится, что все время наши фермеры работали на них. Так как, вернувшись, они скажут, что это у них настоящий итальянский буррата, и на российский спрос спадет", - сказал Бухаров. При этом он отметил, что российские заведения общественного питания в большинстве своем уже переориентировались на продукцию, которая производится на территории России. "Но рестораны все еще ищут что-то интересное, чтобы быть конкурентоспособными и предложить гостю то, что называется деликатесами или специалитетами", - добавил эксперт. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры. По мере сохранения санкций РФ продлевала и эти меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2023 года.
https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902852605.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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экономика, россия, игорь бухаров, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Игорь Бухаров, Санкции в отношении России
Эксперт: контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России

Эксперт Бухаров: российские контрсанкции позволили увеличить число сыроделов

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиПроизводство сыра
Производство сыра - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Производство сыра. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России: увеличилось количество производителей сыров и их видов, однако в стране стоит больше создавать именно отечественных сыров, а не копировать европейские моцареллу и буррату, рассказал РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.
«
"Антисанкции быстро повлияли на отрасль сыроделия в России. На недавнем мероприятии 186 хозяйств представили 900 сыров. Однако большую часть составляли моцарелла, буррата, потому что их легче продать. Я считаю, нужно создавать больше собственных сыров, потому что если через какое-то время вернутся западные производители, то получится, что все время наши фермеры работали на них. Так как, вернувшись, они скажут, что это у них настоящий итальянский буррата, и на российский спрос спадет", - сказал Бухаров.
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Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций
05:53
При этом он отметил, что российские заведения общественного питания в большинстве своем уже переориентировались на продукцию, которая производится на территории России. "Но рестораны все еще ищут что-то интересное, чтобы быть конкурентоспособными и предложить гостю то, что называется деликатесами или специалитетами", - добавил эксперт.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры. По мере сохранения санкций РФ продлевала и эти меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2023 года.
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