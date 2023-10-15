https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902890737.html

Киев потерял до 55 солдат на Запорожском направлении

Киев потерял до 55 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.10.2023

Киев потерял до 55 солдат на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку одной украинской бригады и нанесли поражение другой на Запорожском направлении, потери Киева составили до 55 солдат,... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:50

2023-10-15T13:50

2023-10-15T14:01

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку одной украинской бригады и нанесли поражение другой на Запорожском направлении, потери Киева составили до 55 солдат, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. "На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. "Общие потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область