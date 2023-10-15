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Киев потерял до 55 солдат на Запорожском направлении
Киев потерял до 55 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.10.2023
Киев потерял до 55 солдат на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку одной украинской бригады и нанесли поражение другой на Запорожском направлении, потери Киева составили до 55 солдат,... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:50
2023-10-15T13:50
2023-10-15T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку одной украинской бригады и нанесли поражение другой на Запорожском направлении, потери Киева составили до 55 солдат, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. "На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. "Общие потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Киев потерял до 55 солдат на Запорожском направлении
МО РФ: Киев потерял до 55 военнослужащих на Запорожском направлении