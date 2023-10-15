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В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ
В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки на Запорожском направлении, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:45
2023-10-15T13:45
2023-10-15T14:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки на Запорожском направлении, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ
В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ