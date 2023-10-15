https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902889897.html

В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ

В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023

В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки на Запорожском направлении, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:45

2023-10-15T13:45

2023-10-15T14:52

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки на Запорожском направлении, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность