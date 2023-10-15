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В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 15.10.2023 (обновлено: 14:52 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902889897.html
В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ
В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки на Запорожском направлении, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:45
2023-10-15T14:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки на Запорожском направлении, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.&quot;Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ&quot;, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Запорожской области ВС России уничтожили склад бригады теробороны ВСУ

В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" ВС России
Самоходная гаубица Мста-С ВС России - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки на Запорожском направлении, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
«

"Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 октября, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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