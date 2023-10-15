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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 15.10.2023 (обновлено: 14:00 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902889353.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 15.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, российские подразделения отразили девять атак противника, РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:41
2023-10-15T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, российские подразделения отразили девять атак противника, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.На Купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Западной" группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоегоровки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Армейской авиацией поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки. В районе Ольшаны Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ."Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 63-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. В районах Торского и Григоровки ДНР, а также Червоной Дибровы нанесено поражение живой силе и технике противника.На этом направлении "суточные потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", сообщили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

МО РФ: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 230 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, российские подразделения отразили девять атак противника, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
На Купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Западной" группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоегоровки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Армейской авиацией поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки. В районе Ольшаны Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ.
«
"Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 63-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. В районах Торского и Григоровки ДНР, а также Червоной Дибровы нанесено поражение живой силе и технике противника.
На этом направлении "суточные потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", сообщили в Минобороны.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 октября, 16:39
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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