https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902889353.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 15.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, российские подразделения отразили девять атак противника, РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:41

2023-10-15T13:41

2023-10-15T14:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 военнослужащих, российские подразделения отразили девять атак противника, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.На Купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Западной" группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоегоровки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Армейской авиацией поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки. В районе Ольшаны Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ."Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 63-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. В районах Торского и Григоровки ДНР, а также Червоной Дибровы нанесено поражение живой силе и технике противника.На этом направлении "суточные потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа", сообщили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф