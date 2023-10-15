https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902778951.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:52

2023-10-15T15:52

2023-10-15T15:52

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 16 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Запорожском и Южнодонецком направлениях. Пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. Ликвидированы 133 района скопления живой силы и техники, командный пункт, узел связи, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 67 беспилотников, три снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 488 самолетов, 250 вертолетов, 7888 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1163 реактивные системы залпового огня, 12 640 танков и других бронемашин, 6771 орудие полевой артиллерии и 14 297 единиц автомобильной техники.

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