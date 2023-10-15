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Собянин сообщил об успехах в работе по восстановлению Луганска и Донецка - РИА Новости, 15.10.2023
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10:17 15.10.2023 (обновлено: 10:19 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/sobyanin-1902870711.html
Собянин сообщил об успехах в работе по восстановлению Луганска и Донецка
Собянин сообщил об успехах в работе по восстановлению Луганска и Донецка - РИА Новости, 15.10.2023
Собянин сообщил об успехах в работе по восстановлению Луганска и Донецка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных работников дорожной отрасли с Днём работников дорожного хозяйства, отметив, что они с 2022 года в сложнейших... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:17
2023-10-15T10:19
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных работников дорожной отрасли с Днём работников дорожного хозяйства, отметив, что они с 2022 года в сложнейших условиях помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка. Профессиональный праздник дорожников - День работников дорожного хозяйства - отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. "Дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов больше 240 специальностей - от работников ручного труда и водителей спецтехники, инженеров и проектировщиков до синоптиков и дорожных спасателей... Круглосуточно и в любую погоду вы первоклассно выполняете масштабную работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства и благоустройству столицы", - написал Собянин в своем Telegram-канале. По словам мэра, в этом году обновлено свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Завершен капремонт крупнейшей многоуровневой транспортной развязки - Новокутузовского тоннельного комплекса. Также приводят в порядок пешеходный мост имени 1905 года - объект культурного наследия федерального значения. "С 2022 года сотрудники дорожного хозяйства в сложнейших условиях, порой с риском для жизни помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка", - добавил Собянин. Он поздравил всех работников с праздником и поблагодарил за высокий профессионализм, добросовестный труд. "Ухоженный, уютный и комфортный город - ваша личная заслуга", - заключил мэр.
https://ria.ru/20231012/forum-1902324679.html
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общество, москва, луганск, донецк, сергей собянин, россия
Общество, Москва, Луганск, Донецк, Сергей Собянин, Россия
Собянин сообщил об успехах в работе по восстановлению Луганска и Донецка

Собянин: специалисты Москвы успешно восстановливают Луганск и Донецк

© пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНРТоржественное открытие участка автомобильной дороги  федеральной трассы А-258 М-4 "Дон" - Кантемировка – Луганск
Торжественное открытие участка автомобильной дороги  федеральной трассы А-258 М-4 Дон - Кантемировка – Луганск
© пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР
Торжественное открытие участка автомобильной дороги  федеральной трассы А-258 М-4 "Дон" - Кантемировка – Луганск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных работников дорожной отрасли с Днём работников дорожного хозяйства, отметив, что они с 2022 года в сложнейших условиях помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка.
Профессиональный праздник дорожников - День работников дорожного хозяйства - отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.
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"Дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов больше 240 специальностей - от работников ручного труда и водителей спецтехники, инженеров и проектировщиков до синоптиков и дорожных спасателей... Круглосуточно и в любую погоду вы первоклассно выполняете масштабную работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства и благоустройству столицы", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, в этом году обновлено свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Завершен капремонт крупнейшей многоуровневой транспортной развязки - Новокутузовского тоннельного комплекса. Также приводят в порядок пешеходный мост имени 1905 года - объект культурного наследия федерального значения.
"С 2022 года сотрудники дорожного хозяйства в сложнейших условиях, порой с риском для жизни помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка", - добавил Собянин.
Он поздравил всех работников с праздником и поблагодарил за высокий профессионализм, добросовестный труд. "Ухоженный, уютный и комфортный город - ваша личная заслуга", - заключил мэр.
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ОбществоМоскваЛуганскДонецкСергей СобянинРоссия
 
 
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