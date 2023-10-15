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Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам - РИА Новости, 15.10.2023
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Рязанская область
 
14:19 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/skulptura-1902894088.html
Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам
Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам - РИА Новости, 15.10.2023
Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию, посвященную педагогической профессии, отметив, что она является знаком... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:19
2023-10-15T14:19
рязанская область
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павел малков
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РЯЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию, посвященную педагогической профессии, отметив, что она является знаком уважения к труду учителя. По данным пресс-службы правительства региона, скульптурную композицию открыли в воскресенье в Педагогическом сквере в Рязани. Она установлена в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника. Место для размещения было определено в ходе общественного голосования на портале "Государственные услуги". "Не случайно этот год объявлен Годом педагога и наставника. Президент РФ В.В. Путин постоянно подчеркивает значимость этой профессии. Сегодня мы тоже делаем важный шаг, выражая тем самым свое уважение к труду учителя. Профессия педагога – ключевая. В жизни каждого человека есть учителя, они дарят знания, отдают всю свою душу ученикам. Мои родители тоже преподаватели и знаю не понаслышке, какой это тяжелый, но при этом благодарный труд", - цитирует губернатора его пресс-служба. Малков подчеркнул, что Педагогический сквер, в котором установлена скульптурная композиция, продолжит развитие. "Всегда должен быть комплексный подход. Поэтому сквер будет и дальше благоустраиваться. Приведем в порядок фасады, окружающие здания. Появится еще одно хорошее место для отдыха горожан и гостей города", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898548273.html
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рязанская область, рязань, россия, павел малков, день учителя
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Россия, Павел Малков, День учителя
Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам

Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам

© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : Правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию, посвященную педагогической профессии, отметив, что она является знаком уважения к труду учителя.
По данным пресс-службы правительства региона, скульптурную композицию открыли в воскресенье в Педагогическом сквере в Рязани. Она установлена в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника. Место для размещения было определено в ходе общественного голосования на портале "Государственные услуги".
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"Не случайно этот год объявлен Годом педагога и наставника. Президент РФ В.В. Путин постоянно подчеркивает значимость этой профессии. Сегодня мы тоже делаем важный шаг, выражая тем самым свое уважение к труду учителя. Профессия педагога – ключевая. В жизни каждого человека есть учителя, они дарят знания, отдают всю свою душу ученикам. Мои родители тоже преподаватели и знаю не понаслышке, какой это тяжелый, но при этом благодарный труд", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Малков подчеркнул, что Педагогический сквер, в котором установлена скульптурная композиция, продолжит развитие. "Всегда должен быть комплексный подход. Поэтому сквер будет и дальше благоустраиваться. Приведем в порядок фасады, окружающие здания. Появится еще одно хорошее место для отдыха горожан и гостей города", - отметил глава региона.
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Рязанская областьРязанская областьРязаньРоссияПавел МалковДень учителя
 
 
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