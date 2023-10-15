Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам
Рязанский губернатор открыл скульптуру, посвященную педагогам
© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию
РЯЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл в Рязани скульптурную композицию, посвященную педагогической профессии, отметив, что она является знаком уважения к труду учителя.
По данным пресс-службы правительства региона, скульптурную композицию открыли в воскресенье в Педагогическом сквере в Рязани. Она установлена в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника. Место для размещения было определено в ходе общественного голосования на портале "Государственные услуги".
"Не случайно этот год объявлен Годом педагога и наставника. Президент РФ В.В. Путин постоянно подчеркивает значимость этой профессии. Сегодня мы тоже делаем важный шаг, выражая тем самым свое уважение к труду учителя. Профессия педагога – ключевая. В жизни каждого человека есть учителя, они дарят знания, отдают всю свою душу ученикам. Мои родители тоже преподаватели и знаю не понаслышке, какой это тяжелый, но при этом благодарный труд", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Малков подчеркнул, что Педагогический сквер, в котором установлена скульптурная композиция, продолжит развитие. "Всегда должен быть комплексный подход. Поэтому сквер будет и дальше благоустраиваться. Приведем в порядок фасады, окружающие здания. Появится еще одно хорошее место для отдыха горожан и гостей города", - отметил глава региона.