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Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 15.10.2023
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09:03 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/sevastopol-1902861671.html
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 15.10.2023
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:03
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севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки в районе Северного мола - это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями флота

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Громкие звуки в районе Северного мола - это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев.
По его словам, в городе все спокойно.
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6 октября, 23:19
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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