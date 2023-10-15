https://ria.ru/20231015/sevastopol-1902861671.html
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 15.10.2023
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:03
2023-10-15T09:03
2023-10-15T09:03
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки в районе Северного мола - это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20231006/pvo-1901086402.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями флота