https://ria.ru/20231015/rf-1902916430.html

Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями

Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями - РИА Новости, 15.10.2023

Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями

Российская экономика выстояла, несмотря на все санкции, направленные против нее, и обогнала экономику Германии, заявил председатель Национального собрания... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:09

2023-10-15T17:09

2023-10-15T17:09

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вьетнам

германия

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иван мельников

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ХАНОЙ, 15 окт - РИА Новости. Российская экономика выстояла, несмотря на все санкции, направленные против нее, и обогнала экономику Германии, заявил председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Мы рады тем успехам, которых достигла Россия за прошедшее время под руководством президента Владимира Путина. Мы рады тому, что Россия выстояла, что вы сохранили социальную стабильность и успешно провели единый день голосования в сентябре. Мы также рады тому, что, несмотря на санкции, экономика России выстояла и обогнала Германию", - подчеркнул Выонг Динь Хюэ. Спикер парламента Вьетнама отметил, что республика выступает за укрепление отношений с Россией по всем направлениям. Володин пригласил Выонг Динь Хюэ посетить Россию с визитом, спикер парламента Вьетнама принял приглашение. О визите Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом. В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.

https://ria.ru/20231012/neft-1902329991.html

https://ria.ru/20231013/sanktsii-1902540428.html

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россия, вьетнам, германия, вячеслав володин, владимир путин, иван мельников, госдума рф, в мире, экономика