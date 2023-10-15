Рейтинг@Mail.ru
Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/rf-1902916430.html
Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями
Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями - РИА Новости, 15.10.2023
Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями
Российская экономика выстояла, несмотря на все санкции, направленные против нее, и обогнала экономику Германии, заявил председатель Национального собрания... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:09
2023-10-15T17:09
россия
вьетнам
германия
вячеслав володин
владимир путин
иван мельников
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_196f0344c9c405a6b0c7b6d1f841b03d.jpg
ХАНОЙ, 15 окт - РИА Новости. Российская экономика выстояла, несмотря на все санкции, направленные против нее, и обогнала экономику Германии, заявил председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Мы рады тем успехам, которых достигла Россия за прошедшее время под руководством президента Владимира Путина. Мы рады тому, что Россия выстояла, что вы сохранили социальную стабильность и успешно провели единый день голосования в сентябре. Мы также рады тому, что, несмотря на санкции, экономика России выстояла и обогнала Германию", - подчеркнул Выонг Динь Хюэ. Спикер парламента Вьетнама отметил, что республика выступает за укрепление отношений с Россией по всем направлениям. Володин пригласил Выонг Динь Хюэ посетить Россию с визитом, спикер парламента Вьетнама принял приглашение. О визите Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом. В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
https://ria.ru/20231012/neft-1902329991.html
https://ria.ru/20231013/sanktsii-1902540428.html
россия
вьетнам
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4ffdc713820369ef6f925ff49ad6cabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, германия, вячеслав володин, владимир путин, иван мельников, госдума рф, в мире, экономика
Россия, Вьетнам, Германия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Иван Мельников, Госдума РФ, В мире, Экономика
Вьетнам заявил об устойчивости экономики России перед санкциями

Нацсобрание Вьетнама: экономика РФ выстояла, несмотря на все санкции

© iStock.com / ErmakovaElenaВид на башню Лотос в Нячанге
Вид на башню Лотос в Нячанге - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© iStock.com / ErmakovaElena
Вид на башню Лотос в Нячанге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 15 окт - РИА Новости. Российская экономика выстояла, несмотря на все санкции, направленные против нее, и обогнала экономику Германии, заявил председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Мы рады тем успехам, которых достигла Россия за прошедшее время под руководством президента Владимира Путина. Мы рады тому, что Россия выстояла, что вы сохранили социальную стабильность и успешно провели единый день голосования в сентябре. Мы также рады тому, что, несмотря на санкции, экономика России выстояла и обогнала Германию", - подчеркнул Выонг Динь Хюэ.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США ввели санкции за нарушение ценового потолка на российскую нефть
12 октября, 17:34
Спикер парламента Вьетнама отметил, что республика выступает за укрепление отношений с Россией по всем направлениям.
Володин пригласил Выонг Динь Хюэ посетить Россию с визитом, спикер парламента Вьетнама принял приглашение.

О визите

Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.
В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.
Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.
В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Токаев выступил против экономических санкций
13 октября, 14:25
 
РоссияВьетнамГерманияВячеслав ВолодинВладимир ПутинИван МельниковГосдума РФВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала