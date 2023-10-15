https://ria.ru/20231015/reshenie-1902847496.html
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада - РИА Новости, 15.10.2023
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада
Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:43
2023-10-15T03:43
2023-10-15T03:43
в мире
украина
израиль
олег соскин
сша
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь. — Прим. ред.) в ближайшее время", — сказал он.По его мнению, Вашингтон перестанет поддерживать Киев после ноября из-за ситуации с Израилем. Как отметил эксперт, Европа также не сможет помочь Украине."Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия", — резюмировал Соскин.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html
https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html
украина
израиль
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, олег соскин, сша, европа, нато
В мире, Украина, Израиль, Олег Соскин, США, Европа, НАТО
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада
Экс-советник Кучмы Соскин: США перестанут поддерживать Украину после ноября