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В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада - РИА Новости, 15.10.2023
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03:43 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/reshenie-1902847496.html
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада - РИА Новости, 15.10.2023
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада
Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:43
2023-10-15T03:43
в мире
украина
израиль
олег соскин
сша
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Недолго осталось, времени совсем мало &lt;…&gt;. США прекратят (помощь. — Прим. ред.) в ближайшее время&quot;, — сказал он.По его мнению, Вашингтон перестанет поддерживать Киев после ноября из-за ситуации с Израилем. Как отметил эксперт, Европа также не сможет помочь Украине."Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия", — резюмировал Соскин.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html
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в мире, украина, израиль, олег соскин, сша, европа, нато
В мире, Украина, Израиль, Олег Соскин, США, Европа, НАТО
В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада

Экс-советник Кучмы Соскин: США перестанут поддерживать Украину после ноября

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь. — Прим. ред.) в ближайшее время", — сказал он.

По его мнению, Вашингтон перестанет поддерживать Киев после ноября из-за ситуации с Израилем. Как отметил эксперт, Европа также не сможет помочь Украине.
"Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия", — резюмировал Соскин.
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Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
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