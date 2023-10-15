https://ria.ru/20231015/reshenie-1902847496.html

В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада

В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада - РИА Новости, 15.10.2023

В Киеве призвали украинцев готовиться к неожиданному решению Запада

Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:43

2023-10-15T03:43

2023-10-15T03:43

в мире

украина

израиль

олег соскин

сша

европа

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Вашингтона помогать Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь. — Прим. ред.) в ближайшее время", — сказал он.По его мнению, Вашингтон перестанет поддерживать Киев после ноября из-за ситуации с Израилем. Как отметил эксперт, Европа также не сможет помочь Украине."Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия", — резюмировал Соскин.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html

https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html

украина

израиль

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, израиль, олег соскин, сша, европа, нато