https://ria.ru/20231015/razvedka-1902877262.html

"До 30 вылетов в день". Разведчики ЗВО рассказали о работе беспилотников

"До 30 вылетов в день". Разведчики ЗВО рассказали о работе беспилотников - РИА Новости, 15.10.2023

"До 30 вылетов в день". Разведчики ЗВО рассказали о работе беспилотников

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ круглосуточно ведут воздушную разведку для контроля ситуации на Купянском участке... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T11:21

2023-10-15T11:21

2023-10-15T11:21

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харьковская область

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вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 окт - РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ круглосуточно ведут воздушную разведку для контроля ситуации на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Гроза", выполняющий задачи на данном участке. "Беспрерывно 24/7 и днем и ночью ведем воздушную разведку. Можно сказать, вся война - работа артиллерии, разведка местности - всё зависит от квадрокоптеров", - рассказал собеседник агентства. Боец РФ с позывным "Конь" пояснил, что военнослужащие, применяющие квадрокоптеры, не только ведут воздушную разведку, но и корректируют работу артиллерии. "Занимаемся воздушной разведкой, наблюдаем противника с воздуха, ищем артиллерию, живую силу противника, технику. За день до 30 вылетов, очень много целей, даже не пересчитаю, по всем целям стараемся работать, работаем успешно, противник прячется - боится. Мы стараемся держать его в узде", - рассказал собеседник агентства. Разведчик "Гроза" отметил, что противник со своей стороны также активно использует разведывательные и ударные дроны на данном участке фронта. "Группа людей, если более двух человек - это уже цель хорошая, поэтому передвигаются двойками, тройками, малыми группами. Основная цель - это техника и склады БК (боекомплектов - ред.)", - пояснил "Гроза". В субботу в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14­-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф