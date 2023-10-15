https://ria.ru/20231015/rakety-1902932021.html

ХАМАС сообщило о пуске 20 ракет из Ливана по израильским поселениям

ХАМАС сообщило о пуске 20 ракет из Ливана по израильским поселениям - РИА Новости, 15.10.2023

ХАМАС сообщило о пуске 20 ракет из Ливана по израильским поселениям

Военное крыло палестинского движения исламского сопротивления ХАМАС "Бригады аль-Кассам" объявило в воскресенье, что выпустило из Южного Ливана 20 ракет по... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T19:14

2023-10-15T19:14

2023-10-15T19:15

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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения исламского сопротивления ХАМАС "Бригады аль-Кассам" объявило в воскресенье, что выпустило из Южного Ливана 20 ракет по израильским населенным пунктам Шломи и Нахария и прилегающим к ним районам вблизи границы с Ливаном, сообщается в Telegram-канале движения. "Были выпущены 20 ракет по поселениям Шломи и Нагария и прилегающим к ним районам из южного Ливана в ответ на убийства гражданских лиц на юге Ливана в результате вражеских обстрелов", - говорится в заявлении. Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела "Хезболлах" на севере Израиля после того, как израильские военные зафиксировали пуск девяти ракет со стороны Ливана, и пять из них были перехвачены силами ПВО. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

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в мире, израиль, ливан, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, россия