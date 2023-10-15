https://ria.ru/20231015/rada-1902880419.html
Комитет Рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год
Комитет Рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год - РИА Новости, 15.10.2023
Комитет Рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год
Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год, принять его должны до 20 ноября, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:00
2023-10-15T12:00
2023-10-15T12:00
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украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год, принять его должны до 20 ноября, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу и в целом по выводам комитета. Далее их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование", - написал Железняк. Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902783264.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Комитет Рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год
Комитет Верховной Рады Украины утвердил проект бюджета на 2024 год