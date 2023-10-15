https://ria.ru/20231015/primirenie-1902847833.html

В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов

В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов - РИА Новости, 15.10.2023

В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов

Мира на Ближнем Востоке не будет без примирения арабского и израильского народов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:47

2023-10-15T03:47

2023-10-15T03:54

в мире

китай

палестина

израиль

ван и (политик)

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Мира на Ближнем Востоке не будет без примирения арабского и израильского народов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Основной путь урегулирования "Вопроса Палестины" заключается в реализации плана "два государства для двух народов", создании независимого государства Палестина и достижения мирного сосуществования между Палестиной и Израилем", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По его словам, "без примирения между арабским и израильским народами не будет мира на Ближнем Востоке". "Китай призывает к скорейшему созыву международной мирной конференции для содействия достижению широкого консенсуса", - указал китайский министр. Дипломат подчеркнул, что при решении острых международных и региональных вопросов крупные страны должны придерживаться объективности и справедливости, сохранять спокойствие и сдержанность, а также брать на себя ведущую роль в соблюдении международного права. "США следует действительно играть конструктивную роль, чтобы посодействовать скорейшему возвращению этой проблемы на путь политического урегулирования", - указал он.

https://ria.ru/20231015/risk-1902846904.html

китай

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в мире, китай, палестина, израиль, ван и (политик), энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году