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В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов
В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов - РИА Новости, 15.10.2023
В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов
Мира на Ближнем Востоке не будет без примирения арабского и израильского народов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:47
2023-10-15T03:47
2023-10-15T03:54
в мире
китай
палестина
израиль
ван и (политик)
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Мира на Ближнем Востоке не будет без примирения арабского и израильского народов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Основной путь урегулирования "Вопроса Палестины" заключается в реализации плана "два государства для двух народов", создании независимого государства Палестина и достижения мирного сосуществования между Палестиной и Израилем", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По его словам, "без примирения между арабским и израильским народами не будет мира на Ближнем Востоке". "Китай призывает к скорейшему созыву международной мирной конференции для содействия достижению широкого консенсуса", - указал китайский министр. Дипломат подчеркнул, что при решении острых международных и региональных вопросов крупные страны должны придерживаться объективности и справедливости, сохранять спокойствие и сдержанность, а также брать на себя ведущую роль в соблюдении международного права. "США следует действительно играть конструктивную роль, чтобы посодействовать скорейшему возвращению этой проблемы на путь политического урегулирования", - указал он.
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в мире, китай, палестина, израиль, ван и (политик), энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, Палестина, Израиль, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов
МИД КНР: мира на Ближнем Востоке не будет без примирения Израиля и арабов
ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Мира на Ближнем Востоке не будет без примирения арабского и израильского народов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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"Основной путь урегулирования "Вопроса Палестины" заключается в реализации плана "два государства для двух народов", создании независимого государства Палестина и достижения мирного сосуществования между Палестиной и Израилем", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
По его словам, "без примирения между арабским и израильским народами не будет мира на Ближнем Востоке".
"Китай призывает к скорейшему созыву международной мирной конференции для содействия достижению широкого консенсуса", - указал китайский министр.
Дипломат подчеркнул, что при решении острых международных и региональных вопросов крупные страны должны придерживаться объективности и справедливости, сохранять спокойствие и сдержанность, а также брать на себя ведущую роль в соблюдении международного права.
"США следует действительно играть конструктивную роль, чтобы посодействовать скорейшему возвращению этой проблемы на путь политического урегулирования", - указал он.
В КНР опасаются выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля