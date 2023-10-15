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Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили
Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили - РИА Новости, 15.10.2023
Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили
Автомобиль, загоревшийся в ДТП на проспекте Мира в Москве, потушили за восемь минут, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T00:30
2023-10-15T00:30
2023-10-15T00:34
происшествия
россия
москва
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автомобиль, загоревшийся в ДТП на проспекте Мира в Москве, потушили за восемь минут, пострадавших нет, сообщает МЧС России. Вечером в субботу на проспекте Мира загорелся автомобиль после того, как в него сзади въехал другой. Дептранс Москвы публиковал кадры ДТП, на которых видно, как в стоявшую в крайней левой полосе легковушку врезается внедорожник, после этого легковушка загорается. В столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших, предварительно, нет. "В результате ДТП загорелся один автомобиль. Пожар полностью ликвидировали через восемь минут шестью огнеборцами и двумя единицами техники МЧС России", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Авто, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили
МЧС: загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили, пострадавших нет