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Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили

Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили - РИА Новости, 15.10.2023

Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили

Автомобиль, загоревшийся в ДТП на проспекте Мира в Москве, потушили за восемь минут, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T00:30

2023-10-15T00:30

2023-10-15T00:34

происшествия

россия

москва

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автомобиль, загоревшийся в ДТП на проспекте Мира в Москве, потушили за восемь минут, пострадавших нет, сообщает МЧС России. Вечером в субботу на проспекте Мира загорелся автомобиль после того, как в него сзади въехал другой. Дептранс Москвы публиковал кадры ДТП, на которых видно, как в стоявшую в крайней левой полосе легковушку врезается внедорожник, после этого легковушка загорается. В столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших, предварительно, нет. "В результате ДТП загорелся один автомобиль. Пожар полностью ликвидировали через восемь минут шестью огнеборцами и двумя единицами техники МЧС России", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы