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Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.10.2023
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10:27 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/pozdravlenie-1902871566.html
Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником
Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.10.2023
Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожной отрасли с Днём работников дорожного хозяйства, отметив, что дорожному комплексу принадлежит особая РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:27
2023-10-15T10:27
россия
владимир путин
день работников дорожного хозяйства в россии
общество
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожной отрасли с Днём работников дорожного хозяйства, отметив, что дорожному комплексу принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Профессиональный праздник дорожников - День работников дорожного хозяйства - отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. "Поздравляю вас с профессиональным праздником. Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии её экономики и инфраструктуры, в обеспечении надёжного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами. И конечно, от результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей. Отмечу, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие своё дело", - говорится в сообщении. Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели, все - благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий, подчеркнул Путин. Президент особо отметил, что возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых регионах, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов государственно-частного партнёрства. "Уверен, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
https://ria.ru/20231015/sobyanin-1902870711.html
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россия, владимир путин, день работников дорожного хозяйства в россии, общество
Россия, Владимир Путин, День работников дорожного хозяйства в России, Общество
Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Путин: дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожной отрасли с Днём работников дорожного хозяйства, отметив, что дорожному комплексу принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Профессиональный праздник дорожников - День работников дорожного хозяйства - отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.
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"Поздравляю вас с профессиональным праздником. Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии её экономики и инфраструктуры, в обеспечении надёжного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами. И конечно, от результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей. Отмечу, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие своё дело", - говорится в сообщении.
Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели, все - благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий, подчеркнул Путин.
Президент особо отметил, что возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых регионах, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов государственно-частного партнёрства.
«
"Уверен, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
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День работников дорожного хозяйства в России
01:07
 
РоссияВладимир ПутинДень работников дорожного хозяйства в РоссииОбщество
 
 
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