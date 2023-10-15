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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский, Киев потерял до 20... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:44
2023-10-15T13:44
2023-10-15T14:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский, Киев потерял до 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Херсонском направлении