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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский, Киев потерял до 20... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:44

2023-10-15T13:44

2023-10-15T14:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский, Киев потерял до 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область