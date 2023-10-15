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В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 15.10.2023
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22:14 15.10.2023 (обновлено: 22:28 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/poland-1902948469.html
В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 15.10.2023
В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Два избирательных участка эвакуируют в Варшаве из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает издание Onet. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:14
2023-10-15T22:28
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ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Два избирательных участка эвакуируют в Варшаве из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает издание Onet. "На избирательных участках №425 и №426 на улице Тарновецкая, 4 в Варшаве была объявлена эвакуация. Было получено сообщение о бомбе". – говорится в сообщении. Отмечается, что на этих участках, которые находятся в одном здании, многие избиратели еще не успели проголосовать. Кроме того, агентство РАР сообщает о том, что в связи с проверкой саперами была приостановлена работа избирательной комиссия №431. Полиция проверяет подозрительный бесхозный рюкзак возле здания школы, где находится избирательный участок. В воскресенье в Польше проходят выборы обеих палат парламента, а также национальный референдум по вопросам, которые касаются пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск), но время их работы может быть продлено в исключительных случаях.
https://ria.ru/20231015/vybory-1902505241.html
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в мире, польша, варшава, белоруссия
В мире, Польша, Варшава, Белоруссия
В Польше два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Onet: в Варшаве два избирательных участка эвакуировали из-за сообщения о бомбе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 окт - РИА Новости. Два избирательных участка эвакуируют в Варшаве из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает издание Onet.
"На избирательных участках №425 и №426 на улице Тарновецкая, 4 в Варшаве была объявлена эвакуация. Было получено сообщение о бомбе". – говорится в сообщении.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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Отмечается, что на этих участках, которые находятся в одном здании, многие избиратели еще не успели проголосовать.
Кроме того, агентство РАР сообщает о том, что в связи с проверкой саперами была приостановлена работа избирательной комиссия №431. Полиция проверяет подозрительный бесхозный рюкзак возле здания школы, где находится избирательный участок.
В воскресенье в Польше проходят выборы обеих палат парламента, а также национальный референдум по вопросам, которые касаются пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск), но время их работы может быть продлено в исключительных случаях.
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