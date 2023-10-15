https://ria.ru/20231015/pogoda-1902927723.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 15.10.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Похолодание до плюс 6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:34

2023-10-15T18:34

2023-10-15T18:34

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Похолодание до плюс 6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что неделя в Центральной России стартует с ощутимого похолодания. Под утро понедельника в Москве воздух остынет до плюс 4-6 градусов, в Подмосковье плюс 2-7 градусов, а днем уже не выше плюс 7-9 градусов, по области плюс 5-10 градусов. После ночной паузы в дневные часы дожди возобновятся. "Во вторник в тыл циклона поступит новая порция свежих воздушных масс, а значит небольшие осадки кое-где станут переходить в смешанную фазу. Ночью в столице плюс 1-3 градусов, по области 0 - плюс 5 градусов, после полудня всего плюс 4-6 градусов, в Подмосковье плюс 2-7 градусов. В среду станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям. В четверг очередной циклон принесет обложные осадки и незначительное потепление", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что в пятницу вновь пройдет холодный фронт, сопровождаемый зарядами мокрого снега. К утру в мегаполисе 0-плюс 2 градусов, по региону минус 3 - плюс 2 градусов, в разгар дня осадки в разной фазе продолжатся, и в городе не выше плюс 3-5 градусов, по области 0 - плюс 5 градусов. "С наступлением выходных тепла тоже не будет, напротив, похолодание усилится, но зато погода заметно улучшится. Связано это с постепенным выходом погожего скандинавского антициклона. По ночам ударят заморозки до 0-минус 5 градусов, а после полудня всего плюс 1-6 градусов", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20231014/pogoda-1902758723.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии