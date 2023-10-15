https://ria.ru/20231015/pogoda-1902870101.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Ливни и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:08
2023-10-15T10:08
2023-10-15T10:08
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d5c5b12da614cb6f65b49120d1b7e6a.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливни и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого густыми массивами облачности, ливнями с интенсивностью до шести-восьми миллиметров, порывистым ветром, а также началом понижения температурного фона. "В Москве облачно, ливни. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 12-14 градусов, по области плюс 10-15 градусов. Ветер юго-западный, западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20231014/pogoda-1902758723.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_7266c25d06e3ebd4c251957f0784211d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются Ливни и до плюс 14 градусов