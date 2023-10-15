https://ria.ru/20231015/pogoda-1902870101.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Ливни и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:08

2023-10-15T10:08

2023-10-15T10:08

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливни и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого густыми массивами облачности, ливнями с интенсивностью до шести-восьми миллиметров, порывистым ветром, а также началом понижения температурного фона. "В Москве облачно, ливни. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 12-14 градусов, по области плюс 10-15 градусов. Ветер юго-западный, западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20231014/pogoda-1902758723.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода