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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.10.2023
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10:08 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/pogoda-1902870101.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Ливни и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:08
2023-10-15T10:08
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливни и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого густыми массивами облачности, ливнями с интенсивностью до шести-восьми миллиметров, порывистым ветром, а также началом понижения температурного фона. "В Москве облачно, ливни. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 12-14 градусов, по области плюс 10-15 градусов. Ветер юго-западный, западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20231014/pogoda-1902758723.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются Ливни и до плюс 14 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливни и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого густыми массивами облачности, ливнями с интенсивностью до шести-восьми миллиметров, порывистым ветром, а также началом понижения температурного фона.
«
"В Москве облачно, ливни. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 12-14 градусов, по области плюс 10-15 градусов. Ветер юго-западный, западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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Вчера, 14:32
 
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