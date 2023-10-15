https://ria.ru/20231015/pogoda-1902857757.html

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября - РИА Новости, 15.10.2023

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре, на метеостанции Балчуг температура воздуха составила плюс 14,1 градуса, сообщил в своем... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:20

2023-10-15T08:20

2023-10-15T08:20

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре, на метеостанции Балчуг температура воздуха составила плюс 14,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 13,4 градуса, в Тушино плюс 12,8 градуса, в Строгино плюс 13,8 градуса, на Балчуге плюс 14,1 градуса. Такие ночные температуры соответствуют климатической норме июля (плюс 13,5 градуса). Ни на одной метеостанции Подмосковья не было ниже плюс 10 градусов", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что подобного рода всплески ночного тепла на "экваторе" осени крайне редки, и случаются в среднем 1 раз в 20 лет. Рекорд для ночи 15 октября принадлежит 1993 году, когда было плюс 14,7 градуса. Очень тепло было в 1955 году и 2020 годах (плюс 10,4 градуса). "Таким образом, ночь 15 октября 2023 года занимает 2-е место по теплу за всю историю регулярных метеоизмерений на наблюдательной станции ВДНХ. Так тепло в сумерках не было последние 30 лет", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, центр "фобос"