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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября - РИА Новости, 15.10.2023
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08:20 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/pogoda-1902857757.html
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября - РИА Новости, 15.10.2023
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре, на метеостанции Балчуг температура воздуха составила плюс 14,1 градуса, сообщил в своем... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T08:20
2023-10-15T08:20
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре, на метеостанции Балчуг температура воздуха составила плюс 14,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 13,4 градуса, в Тушино плюс 12,8 градуса, в Строгино плюс 13,8 градуса, на Балчуге плюс 14,1 градуса. Такие ночные температуры соответствуют климатической норме июля (плюс 13,5 градуса). Ни на одной метеостанции Подмосковья не было ниже плюс 10 градусов", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что подобного рода всплески ночного тепла на "экваторе" осени крайне редки, и случаются в среднем 1 раз в 20 лет. Рекорд для ночи 15 октября принадлежит 1993 году, когда было плюс 14,7 градуса. Очень тепло было в 1955 году и 2020 годах (плюс 10,4 градуса). "Таким образом, ночь 15 октября 2023 года занимает 2-е место по теплу за всю историю регулярных метеоизмерений на наблюдательной станции ВДНХ. Так тепло в сумерках не было последние 30 лет", - добавил Тишковец.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября

Тишковец: ночь 15 октября 2023 г стала 2-й по теплу с начала наблюдений в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре, на метеостанции Балчуг температура воздуха составила плюс 14,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 13,4 градуса, в Тушино плюс 12,8 градуса, в Строгино плюс 13,8 градуса, на Балчуге плюс 14,1 градуса. Такие ночные температуры соответствуют климатической норме июля (плюс 13,5 градуса). Ни на одной метеостанции Подмосковья не было ниже плюс 10 градусов", - написал Тишковец.
Синоптик отметил, что подобного рода всплески ночного тепла на "экваторе" осени крайне редки, и случаются в среднем 1 раз в 20 лет. Рекорд для ночи 15 октября принадлежит 1993 году, когда было плюс 14,7 градуса. Очень тепло было в 1955 году и 2020 годах (плюс 10,4 градуса).
"Таким образом, ночь 15 октября 2023 года занимает 2-е место по теплу за всю историю регулярных метеоизмерений на наблюдательной станции ВДНХ. Так тепло в сумерках не было последние 30 лет", - добавил Тишковец.
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