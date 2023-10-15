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В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались - РИА Новости, 15.10.2023
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04:11 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/otnosheniya-1902849083.html
В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались
В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались - РИА Новости, 15.10.2023
В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались
Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T04:11
2023-10-15T04:11
в мире
китай
сша
ван и (политик)
энтони блинкен
большая двадцатка
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "В последнее время Китай и США последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне, в двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю, преодолевать имеющиеся препятствия, действительно уважать коренные интересы КНР и содействовать возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития. Блинкен отметил, что США готовы работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи "на полях" саммита G20 на Бали в 2022 году, а также способствовать поддержанию стабильности американо-китайских отношений.
https://ria.ru/20231014/doklad-1902703062.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен, большая двадцатка
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Большая двадцатка
В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались

Ван И: отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаг Китая и флаг США
Флаг Китая и флаг США - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаг Китая и флаг США. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«
"В последнее время Китай и США последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне, в двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю, преодолевать имеющиеся препятствия, действительно уважать коренные интересы КНР и содействовать возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития.
Блинкен отметил, что США готовы работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи "на полях" саммита G20 на Бали в 2022 году, а также способствовать поддержанию стабильности американо-китайских отношений.
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В миреКитайСШАВан И (политик)Энтони БлинкенБольшая двадцатка
 
 
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