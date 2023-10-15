https://ria.ru/20231015/otnosheniya-1902849083.html

В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались

В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались - РИА Новости, 15.10.2023

В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались

Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T04:11

2023-10-15T04:11

2023-10-15T04:11

в мире

китай

сша

ван и (политик)

энтони блинкен

большая двадцатка

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "В последнее время Китай и США последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне, в двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю, преодолевать имеющиеся препятствия, действительно уважать коренные интересы КНР и содействовать возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития. Блинкен отметил, что США готовы работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи "на полях" саммита G20 на Бали в 2022 году, а также способствовать поддержанию стабильности американо-китайских отношений.

https://ria.ru/20231014/doklad-1902703062.html

китай

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в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен, большая двадцатка