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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.10.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T21:35
2023-10-15T21:35
2023-10-15T21:35
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в СЦКК, в 21.00 украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 152 миллиметра. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадал мирный житель