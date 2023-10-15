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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/obstrel-1902945639.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.10.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T21:35
2023-10-15T21:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в СЦКК, в 21.00 украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 152 миллиметра. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в 21.00 украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 152 миллиметра.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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