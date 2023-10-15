https://ria.ru/20231015/obstrel-1902945639.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.10.2023

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T21:35

2023-10-15T21:35

2023-10-15T21:35

специальная военная операция на украине

горловка

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донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в СЦКК, в 21.00 украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 152 миллиметра. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия