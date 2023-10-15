https://ria.ru/20231015/obstrel-1902882076.html

"Хезболла" подтвердила обстрел позиции израильской армии рядом с Ливаном

"Хезболла" подтвердила обстрел позиции израильской армии рядом с Ливаном - РИА Новости, 15.10.2023

"Хезболла" подтвердила обстрел позиции израильской армии рядом с Ливаном

Ливанское движение сопротивления "Хезболлах" подтвердило обстрел позиции израильской армии в поселении Штула вблизи израильско-ливанской границы в ответ на... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:24

2023-10-15T12:24

2023-10-15T12:25

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176050_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2ef91acf6d59003bec32193f5d9d1f8.jpg

ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Ливанское движение сопротивления "Хезболлах" подтвердило обстрел позиции израильской армии в поселении Штула вблизи израильско-ливанской границы в ответ на убийство военными журналистов и гражданских лиц на юге Ливана, говорится в заявлении группировки, распространенном в социальных сетях. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в воскресенье утром с территории Ливана был обстрелян израильский северный населенный пункт Штула. Израильские военные заявили, что открыли артиллерийский огонь по ливанским позициям, откуда велся огонь по Израилю. "Отвечая на израильские нападения, направленные против журналистов и приведшие к смерти журналиста Иссама аль-Абдаллы и ранению ряда журналистов, а также на обстрел, в результате которого был поврежден дом в Шебаа и погибли граждане Халил Асаад Али Хашем и Рабад Хусейн аль-Акум, группа бойцов Али Юсеф Алаеддин и Хусейн Камаль аль-Масри этим воскресным утром нанесла удар управляемыми ракетами по центру сионистской вражеской армии в районе Штулы, в результате чего среди них есть раненые и убитые", - говорится в заявлении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году