https://ria.ru/20231015/obstrel-1902881747.html

При обстреле Херсонской области погибли трое мирных жителей

При обстреле Херсонской области погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 15.10.2023

При обстреле Херсонской области погибли трое мирных жителей

Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:17

2023-10-15T12:17

2023-10-15T12:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

владимир сальдо

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов. В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один - в Раденске. Ещё один житель Алешек тяжело ранен", - написал Сальдо. По его словам, ответным огнем российские военные подавили огневые позиции и места дислокации ВСУ в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и других местах. "Уничтожен 120-миллиметровый миномёт, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 боевиков", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html

херсонская область

новая каховка

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