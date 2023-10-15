https://ria.ru/20231015/moskva-1902793558.html

Столичное предприятие будет поставлять заливочные машины за рубеж

Столичное предприятие будет поставлять заливочные машины за рубеж - РИА Новости, 15.10.2023

Столичное предприятие будет поставлять заливочные машины за рубеж

Московский производитель "Полимер-комплекс", выпускающий заливочные машины, подписал контракты на поставку оборудования в Пакистан, Оман, ОАЭ, Саудовскую Аравию РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:15

2023-10-15T09:15

2023-10-15T09:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Московский производитель "Полимер-комплекс", выпускающий заливочные машины, подписал контракты на поставку оборудования в Пакистан, Оман, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет; договоры заключили в рамках одной из самых крупных в мире выставок полимеров и оборудования в Дубае, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Московские промышленники продолжают развивать внешнеэкономические отношения с дружественными зарубежными партнерами – принимают участие в отраслевых выставках, форумах, бизнес-миссиях. Существенную поддержку в том числе оказывает экспортный центр "Моспром". Например, в сентябре столичный производитель заливочных машин высокого давления для переработки любого типа пенополиуретана заключил контракты на поставки продукции в Пакистан, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Сейчас предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с различными компаниями из этих стран. Промышленное оборудование московский производитель изготавливает полностью из отечественных комплектующих, и стоит оно в 3-4 раза дешевле импортных аналогов", – цитирует пресс-служба главу ДИПП.Заливочные машины под давлением перемешивают компоненты пенополиуретана – пластмасс – при выпуске разных изделий, в частности, труб, холодильников, автомобильных кресел и рулей, ортопедических подушек и иной продукции, говорится в сообщении.Ассортимент предприятия имеет высокой спрос и у отечественных потребителей."Сегодня в России 95% труб в пенополиуретановой изоляции для ЖКХ и нефтегазового комплекса изготовлены на нашем оборудовании. Мы поставляем изделия в промышленные центры страны: в Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Калининград, Омск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград. Также принимаем активное участие в ряде крупных проектов, например оснащаем изделиями из пенополиуретана "РЖД", стадион "Фишт" в Сочи и международный аэропорт в Новосибирске", – рассказал заместитель директора компании Валерий Тимохин, слова которого приводятся в сообщении.Некоторое время назад Москва выделила производителю без торгов в аренду на 5 лет территорию площадью 0,61 гектара на юго-востоке города для реализации крупного инвестпроекта – создание производства заливочных машин высокого давления. Реализации проекта поспособствует трудоустройству 90 человек, добавили в пресс-службе.Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.В департаменте напомнили, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.Сервис работает в рамках федпрограммы "Мой экспорт" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский