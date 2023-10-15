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Строительство метро в Красноярске идет по графику - РИА Новости, 15.10.2023
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12:04 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/krasnoyarsk-1902880947.html
Строительство метро в Красноярске идет по графику
Строительство метро в Красноярске идет по графику - РИА Новости, 15.10.2023
Строительство метро в Красноярске идет по графику
Строительство первой линии метротрама в Красноярске находится под пристальным вниманием властей и идет согласно графику, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:04
2023-10-15T12:04
общество
красноярск
михаил котюков
россия
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Строительство первой линии метротрама в Красноярске находится под пристальным вниманием властей и идет согласно графику, сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, об этом глава региона Михаил Котюков заявил во время совещания по реализации проекта первой линии скоростной транспортной системы Красноярска с руководством компании-подрядчика, министерства транспорта края и мэрией. Участники встречи детально рассмотрели каждый объект, обсудили возможные технические решения и подготовку к следующим этапам реализации проекта. Строительство метро в столице региона к 2026 году вошло в перечень поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал по итогам августовского совещания по социально-экономическому развитию региона. Вопрос реализации проекта находится на контроле кабмина РФ. Первый этап линии метро города Красноярска протяженностью 10,8 километра будет включать шесть станций – от улицы Высотной до улицы Шахтёров. "К 2026 году должны быть построены шесть станций и пять тоннелей. Работы мы контролируем в ежедневном режиме, чтобы четко соблюдать установленные сроки и не выбиваться из графика. Многие точки реализации проекта требуют решений на перспективу, поэтому мы обсудили не только текущую ситуацию, но и следующие этапы, подготовку к которым нужно начинать уже сейчас", - сказал губернатор. В настоящее время основные и самые активные работы ведутся на площадке на улице Молокова, где в перспективе появится станция метро "Улица Шахтеров". Туда уже доставлен из Москвы тоннелепроходческий механизированный комплекс. Планируется, что уже в декабре он начнет прокладку перегонного тоннеля длиной 3,3 километра от улицы Шахтеров в сторону Карла Маркса. Здесь же метростроители завершают обустройство монтажного котлована.
https://ria.ru/20231010/kompleks-1901685206.html
https://ria.ru/20230831/putin-1893457132.html
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общество, красноярск, михаил котюков, россия
Общество, Красноярск, Михаил Котюков, Россия
Строительство метро в Красноярске идет по графику

Губернатор Котюков: строительство метро в Красноярске идет согласно графику

© Фото : предоставлено градостроительным департаментом мэрии Красноярска Строители готовы сдать первую ветку красноярского метро через 4-5 лет
Строители готовы сдать первую ветку красноярского метро через 4-5 лет - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : предоставлено градостроительным департаментом мэрии Красноярска
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Строительство первой линии метротрама в Красноярске находится под пристальным вниманием властей и идет согласно графику, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, об этом глава региона Михаил Котюков заявил во время совещания по реализации проекта первой линии скоростной транспортной системы Красноярска с руководством компании-подрядчика, министерства транспорта края и мэрией. Участники встречи детально рассмотрели каждый объект, обсудили возможные технические решения и подготовку к следующим этапам реализации проекта.
Тоннелепроходческий щит - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Метропроходческий комплекс доставлен в Красноярск
10 октября, 11:19
Строительство метро в столице региона к 2026 году вошло в перечень поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал по итогам августовского совещания по социально-экономическому развитию региона. Вопрос реализации проекта находится на контроле кабмина РФ.
Первый этап линии метро города Красноярска протяженностью 10,8 километра будет включать шесть станций – от улицы Высотной до улицы Шахтёров.
"К 2026 году должны быть построены шесть станций и пять тоннелей. Работы мы контролируем в ежедневном режиме, чтобы четко соблюдать установленные сроки и не выбиваться из графика. Многие точки реализации проекта требуют решений на перспективу, поэтому мы обсудили не только текущую ситуацию, но и следующие этапы, подготовку к которым нужно начинать уже сейчас", - сказал губернатор.
В настоящее время основные и самые активные работы ведутся на площадке на улице Молокова, где в перспективе появится станция метро "Улица Шахтеров". Туда уже доставлен из Москвы тоннелепроходческий механизированный комплекс. Планируется, что уже в декабре он начнет прокладку перегонного тоннеля длиной 3,3 километра от улицы Шахтеров в сторону Карла Маркса. Здесь же метростроители завершают обустройство монтажного котлована.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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31 августа, 17:38
 
ОбществоКрасноярскМихаил КотюковРоссия
 
 
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