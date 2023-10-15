https://ria.ru/20231015/krasnoyarsk-1902880947.html

Строительство метро в Красноярске идет по графику

Строительство метро в Красноярске идет по графику - РИА Новости, 15.10.2023

Строительство метро в Красноярске идет по графику

Строительство первой линии метротрама в Красноярске находится под пристальным вниманием властей и идет согласно графику, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:04

2023-10-15T12:04

2023-10-15T12:04

общество

красноярск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Строительство первой линии метротрама в Красноярске находится под пристальным вниманием властей и идет согласно графику, сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, об этом глава региона Михаил Котюков заявил во время совещания по реализации проекта первой линии скоростной транспортной системы Красноярска с руководством компании-подрядчика, министерства транспорта края и мэрией. Участники встречи детально рассмотрели каждый объект, обсудили возможные технические решения и подготовку к следующим этапам реализации проекта. Строительство метро в столице региона к 2026 году вошло в перечень поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал по итогам августовского совещания по социально-экономическому развитию региона. Вопрос реализации проекта находится на контроле кабмина РФ. Первый этап линии метро города Красноярска протяженностью 10,8 километра будет включать шесть станций – от улицы Высотной до улицы Шахтёров. "К 2026 году должны быть построены шесть станций и пять тоннелей. Работы мы контролируем в ежедневном режиме, чтобы четко соблюдать установленные сроки и не выбиваться из графика. Многие точки реализации проекта требуют решений на перспективу, поэтому мы обсудили не только текущую ситуацию, но и следующие этапы, подготовку к которым нужно начинать уже сейчас", - сказал губернатор. В настоящее время основные и самые активные работы ведутся на площадке на улице Молокова, где в перспективе появится станция метро "Улица Шахтеров". Туда уже доставлен из Москвы тоннелепроходческий механизированный комплекс. Планируется, что уже в декабре он начнет прокладку перегонного тоннеля длиной 3,3 километра от улицы Шахтеров в сторону Карла Маркса. Здесь же метростроители завершают обустройство монтажного котлована.

https://ria.ru/20231010/kompleks-1901685206.html

https://ria.ru/20230831/putin-1893457132.html

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Ольга Фомченкова

общество, красноярск, михаил котюков, россия