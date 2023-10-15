Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/konflikt-1902930270.html
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле - РИА Новости, 15.10.2023
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T18:56
2023-10-15T18:56
в мире
россия
бразилия
сергей лавров
мауру виейра
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417263_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7928d69393aeac12faee3cd11beae85.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные дальнейшие шаги по деэскалации, сообщается на сайте МИД РФ. "Проведен обмен мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и возможных дальнейших шагах по деэскалации. Подчеркнута острая необходимость обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения распространения кризиса на другие страны региона", - говорится в сообщении. Добавляется, что с российской стороны была отмечена безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования, конечной целью которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
россия
бразилия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4778e97b132dd7bf29a972e449ddcbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, сергей лавров, мауру виейра, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Восточный Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле

Лавров и Виейра обсудили конфликт в зоне палестино-израильского конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные дальнейшие шаги по деэскалации, сообщается на сайте МИД РФ.
"Проведен обмен мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и возможных дальнейших шагах по деэскалации. Подчеркнута острая необходимость обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения распространения кризиса на другие страны региона", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с российской стороны была отмечена безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования, конечной целью которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
КПП Эрез на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Палестино-израильский конфликт
7 октября, 15:33
 
В миреРоссияБразилияСергей ЛавровМауру ВиейраВосточный ИерусалимОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала