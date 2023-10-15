https://ria.ru/20231015/konflikt-1902930270.html

Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле

Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле - РИА Новости, 15.10.2023

Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:56

2023-10-15T18:56

2023-10-15T18:56

в мире

россия

бразилия

сергей лавров

мауру виейра

восточный иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные дальнейшие шаги по деэскалации, сообщается на сайте МИД РФ. "Проведен обмен мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и возможных дальнейших шагах по деэскалации. Подчеркнута острая необходимость обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения распространения кризиса на другие страны региона", - говорится в сообщении. Добавляется, что с российской стороны была отмечена безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования, конечной целью которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

россия

бразилия

восточный иерусалим

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в мире, россия, бразилия, сергей лавров, мауру виейра, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году