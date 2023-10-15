https://ria.ru/20231015/konflikt-1902930270.html
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле - РИА Новости, 15.10.2023
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T18:56
2023-10-15T18:56
2023-10-15T18:56
в мире
россия
бразилия
сергей лавров
мауру виейра
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили текущую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные дальнейшие шаги по деэскалации, сообщается на сайте МИД РФ. "Проведен обмен мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и возможных дальнейших шагах по деэскалации. Подчеркнута острая необходимость обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения распространения кризиса на другие страны региона", - говорится в сообщении. Добавляется, что с российской стороны была отмечена безальтернативность возвращения к поиску взаимоприемлемых развязок через общепризнанные международные правовые основы процесса ближневосточного урегулирования, конечной целью которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
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в мире, россия, бразилия, сергей лавров, мауру виейра, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Восточный Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Главы МИД России и Бразилии обсудили эскалацию конфликта в Израиле
Лавров и Виейра обсудили конфликт в зоне палестино-израильского конфликта