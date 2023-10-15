Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС
Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС и призвали освободить заложников
© AP Photo / Ohad ZwigenbergГорящие автомобили после попадания в них ракет из сектора Газа в Ашкелоне
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Горящие автомобили после попадания в них ракет из сектора Газа в Ашкелоне
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС в совместном заявлении осудили палестинское движение ХАМАС за атаку против израильтян, признали право Израиля на оборону, однако также призвали защитить всех гражданских лиц и пообещали продолжить помощь жителям сектора Газа.
Совместное заявление, одобренное всеми государствами-членами ЕС, было опубликовано в воскресенье на сайте Евросовета. "ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля, соболезнует в связи с гибелью людей", - говорится в совместном заявлении.
Лидеры европейских стран подчеркнули право Израиля на самооборону, однако отметили, что она должна осуществляться в соответствии с нормами гуманитарного и международного права. "Мы вновь подчеркиваем важность защиты всех гражданских лиц", - отмечается в документе. Главы государств и правительств ЕС также призвали ХАМАС освободить заложников "незамедлительно и без каких-либо предварительных условий".
При этом они подтвердили готовность обеспечить гуманитарную помощь "для наиболее нуждающихся гражданских лиц" в секторе Газа через своих международных партнеров. Однако подчеркнули недопустимость "злоупотребления такой помощью террористическими организациями".
Главы государств и правительств ЕС также заявили, что продолжат взаимодействие с законными палестинскими властями. "Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также с региональными и международными партнерами, которые могли бы сыграть позитивную роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису.