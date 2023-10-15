Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 15.10.2023 (обновлено: 18:46 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/konflikt-1902925829.html
Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС
Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС - РИА Новости, 15.10.2023
Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС
Лидеры ЕС в совместном заявлении осудили палестинское движение ХАМАС за атаку против израильтян, признали право Израиля на оборону, однако также призвали... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T18:15
2023-10-15T18:46
в мире
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
шарль мишель
ближний восток
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902752191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_016b5100abf61c6bfb97e2580cb770b9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС в совместном заявлении осудили палестинское движение ХАМАС за атаку против израильтян, признали право Израиля на оборону, однако также призвали защитить всех гражданских лиц и пообещали продолжить помощь жителям сектора Газа.Совместное заявление, одобренное всеми государствами-членами ЕС, было опубликовано в воскресенье на сайте Евросовета. "ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля, соболезнует в связи с гибелью людей", - говорится в совместном заявлении.Лидеры европейских стран подчеркнули право Израиля на самооборону, однако отметили, что она должна осуществляться в соответствии с нормами гуманитарного и международного права. "Мы вновь подчеркиваем важность защиты всех гражданских лиц", - отмечается в документе. Главы государств и правительств ЕС также призвали ХАМАС освободить заложников "незамедлительно и без каких-либо предварительных условий".При этом они подтвердили готовность обеспечить гуманитарную помощь "для наиболее нуждающихся гражданских лиц" в секторе Газа через своих международных партнеров. Однако подчеркнули недопустимость "злоупотребления такой помощью террористическими организациями".Главы государств и правительств ЕС также заявили, что продолжат взаимодействие с законными палестинскими властями. "Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также с региональными и международными партнерами, которые могли бы сыграть позитивную роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902752191_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_9e389f5ffa8f5a379bee238830898216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, шарль мишель, ближний восток, евросовет
В мире, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Шарль Мишель, Ближний Восток, Евросовет
Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС

Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС и призвали освободить заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergГорящие автомобили после попадания в них ракет из сектора Газа в Ашкелоне
Горящие автомобили после попадания в них ракет из сектора Газа в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Горящие автомобили после попадания в них ракет из сектора Газа в Ашкелоне
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС в совместном заявлении осудили палестинское движение ХАМАС за атаку против израильтян, признали право Израиля на оборону, однако также призвали защитить всех гражданских лиц и пообещали продолжить помощь жителям сектора Газа.
Совместное заявление, одобренное всеми государствами-членами ЕС, было опубликовано в воскресенье на сайте Евросовета. "ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля, соболезнует в связи с гибелью людей", - говорится в совместном заявлении.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Лидеры европейских стран подчеркнули право Израиля на самооборону, однако отметили, что она должна осуществляться в соответствии с нормами гуманитарного и международного права. "Мы вновь подчеркиваем важность защиты всех гражданских лиц", - отмечается в документе. Главы государств и правительств ЕС также призвали ХАМАС освободить заложников "незамедлительно и без каких-либо предварительных условий".
При этом они подтвердили готовность обеспечить гуманитарную помощь "для наиболее нуждающихся гражданских лиц" в секторе Газа через своих международных партнеров. Однако подчеркнули недопустимость "злоупотребления такой помощью террористическими организациями".
Главы государств и правительств ЕС также заявили, что продолжат взаимодействие с законными палестинскими властями. "Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также с региональными и международными партнерами, которые могли бы сыграть позитивную роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильШарль МишельБлижний ВостокЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала