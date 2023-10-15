https://ria.ru/20231015/konflikt-1902925829.html

Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС

Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС - РИА Новости, 15.10.2023

Лидеры ЕС осудили действия ХАМАС

Лидеры ЕС в совместном заявлении осудили палестинское движение ХАМАС за атаку против израильтян, признали право Израиля на оборону, однако также призвали... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:15

2023-10-15T18:15

2023-10-15T18:46

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

шарль мишель

ближний восток

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС в совместном заявлении осудили палестинское движение ХАМАС за атаку против израильтян, признали право Израиля на оборону, однако также призвали защитить всех гражданских лиц и пообещали продолжить помощь жителям сектора Газа.Совместное заявление, одобренное всеми государствами-членами ЕС, было опубликовано в воскресенье на сайте Евросовета. "ЕС самым решительным образом осуждает ХАМАС, его грубые и неизбирательные террористические атаки против Израиля, соболезнует в связи с гибелью людей", - говорится в совместном заявлении.Лидеры европейских стран подчеркнули право Израиля на самооборону, однако отметили, что она должна осуществляться в соответствии с нормами гуманитарного и международного права. "Мы вновь подчеркиваем важность защиты всех гражданских лиц", - отмечается в документе. Главы государств и правительств ЕС также призвали ХАМАС освободить заложников "незамедлительно и без каких-либо предварительных условий".При этом они подтвердили готовность обеспечить гуманитарную помощь "для наиболее нуждающихся гражданских лиц" в секторе Газа через своих международных партнеров. Однако подчеркнули недопустимость "злоупотребления такой помощью террористическими организациями".Главы государств и правительств ЕС также заявили, что продолжат взаимодействие с законными палестинскими властями. "Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также с региональными и международными партнерами, которые могли бы сыграть позитивную роль в предотвращении дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, шарль мишель, ближний восток, евросовет