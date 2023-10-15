https://ria.ru/20231015/konflikt-1902892257.html

Папа римский призвал обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа

Папа римский призвал обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа - РИА Новости, 15.10.2023

Папа римский призвал обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа

Папа Римский Франциск призвал к освобождению заложников и обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа, также предложив верующим посвятить вторник молитве РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:04

2023-10-15T14:04

2023-10-15T14:04

религия

израиль

палестина

франциск (хорхе марио бергольо)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАТИКАН, 15 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к освобождению заложников и обеспечению гуманитарного коридора из сектора Газа, также предложив верующим посвятить вторник молитве за Святую землю. "Я продолжаю с огромной болью следить за событиями в Израиле и Палестине. Я вновь призываю к освобождении заложников и решительно прошу, чтобы дети, больные, старики, женщины и все гражданские лица не были жертвами конфликта", - заявил он после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. "Должно уважаться гуманитарное право, особенно в Газе, где срочно и необходимо обеспечить гуманитарные коридоры и оказать помощь всему населению", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца. По его словам, обострение конфликта вокруг Израиля уже унесло множество жертв. Вновь назвав любую войну поражением, папа Франциск призвал к прекращению кровопролития "на Святой земле, на Украине и любом другом месте". "Приглашаю всех верующих присоединиться к церкви на Святой земле в молитве и посте в предстоящий вторник, 17 октября", – сказал папа Римский, завершив обращение молитвой к Богородице. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, палестина, франциск (хорхе марио бергольо), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году