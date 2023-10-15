https://ria.ru/20231015/izrail-1902873895.html

Израиль позволит открыть гумкоридор на юге сектора Газа с 10:00 до 13:00

Израиль позволит открыть гумкоридор на юге сектора Газа с 10:00 до 13:00 - РИА Новости, 15.10.2023

Израиль позволит открыть гумкоридор на юге сектора Газа с 10:00 до 13:00

Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00 воскресенья, заявила Армия обороны Израиля в соцсети X. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:49

2023-10-15T10:49

2023-10-15T11:04

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00 воскресенья, заявила Армия обороны Израиля в соцсети X."Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 10.00 по 13.00 (совпадает с мск). В течение этого времени, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью, чтобы переместиться на юг из северной части сектора Газа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Армии обороны Израиля.На карте сектора Газа, прикрепленной к сообщению армии Израиля, в качестве дороги для гуманитарного коридора выделена улица Салах-эд-Дин.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа