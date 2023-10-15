https://ria.ru/20231015/izrail-1902873258.html

Медики сообщили об израильтянине, погибшем при обстреле со стороны Ливана

Медики сообщили об израильтянине, погибшем при обстреле со стороны Ливана - РИА Новости, 15.10.2023

Медики сообщили об израильтянине, погибшем при обстреле со стороны Ливана

Один израильтянин погиб и еще трое получили ранения на севере Израиля в результате обстрела со стороны Ливана, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:43

2023-10-15T10:43

2023-10-15T11:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Один израильтянин погиб и еще трое получили ранения на севере Израиля в результате обстрела со стороны Ливана, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Врачи парамедики MDA констатируют смерть 40-летнего мужчины ... еще трое получили ранения - двое мужчин в возрасте около 40 лет находятся в состоянии средней степени тяжести и один получил легкие ранения", - говорится в сообщении.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в воскресенье утром с территории Ливана был обстрелян израильский северный населенный пункт Штула. Израильские военные заявили, что открыли артиллерийский огонь по ливанским позициям, откуда велся огонь по Израилю.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль