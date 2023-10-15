https://ria.ru/20231015/izrail-1902862876.html

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала еще одного командира ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала еще одного командира ХАМАС - РИА Новости, 15.10.2023

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала еще одного командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации еще одного командира специального подразделения палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:11

2023-10-15T09:11

2023-10-15T09:48

в мире

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации еще одного командира специального подразделения палестинского движения ХАМАС. "В рамках масштабных ударов <…> по руководителям и объектам террористической инфраструктуры в секторе Газа ЦАХАЛ и Служба общей безопасности на юге города Хан-Юнис ликвидировали командира роты "Нухба", ответственного за резню в кибуце Нирим", — говорится в совместном заявлении армии и Службы общей безопасности. Там уточняется, что Билал аль-Кедра был ликвидирован в ходе операции с использованием истребителей. При этом были убиты несколько бойцов ХАМАС и боевики "Исламского джихада". В пресс-службе добавили, что ЦАХАЛ нанес удары по оперативным командным центрам, военным объектам, пусковым установкам, пунктам запуска противотанковых ракет и наблюдательным постам ХАМАС в Зайтуне, Джабалии и Хан-Юнисе, а также по оперативным командным центрам "Исламского джихада". Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Среди погибших и пропавших без вести есть и граждане других стран, в том числе россияне. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году