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В Китае заявили, что действия Израиля вышли за рамки самообороны - РИА Новости, 15.10.2023
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05:15 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/izrail-1902851754.html
В Китае заявили, что действия Израиля вышли за рамки самообороны
В Китае заявили, что действия Израиля вышли за рамки самообороны - РИА Новости, 15.10.2023
В Китае заявили, что действия Израиля вышли за рамки самообороны
Действия Израиля вышли за рамки самообороны, им следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:15
2023-10-15T05:15
в мире
китай
израиль
ван и (политик)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
палестина
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Действия Израиля вышли за рамки самообороны, им следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. "Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа". По его словам, все стороны должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, а также как можно скорее вернуться за стол переговоров. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231015/primirenie-1902847833.html
китай
израиль
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в мире, китай, израиль, ван и (политик), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина
В мире, Китай, Израиль, Ван И (политик), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Палестина
В Китае заявили, что действия Израиля вышли за рамки самообороны

Ван И: действия Израиля вышли за рамки самообороны

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Действия Израиля вышли за рамки самообороны, им следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
«
"Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа".
По его словам, все стороны должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, а также как можно скорее вернуться за стол переговоров.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреКитайИзраильВан И (политик)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасПалестина
 
 
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