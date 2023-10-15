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В Пентагоне указали Израилю на важность следования "закону войны" - РИА Новости, 15.10.2023
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00:04 15.10.2023 (обновлено: 00:35 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/izrail-1902838960.html
В Пентагоне указали Израилю на важность следования "закону войны"
В Пентагоне указали Израилю на важность следования "закону войны" - РИА Новости, 15.10.2023
В Пентагоне указали Израилю на важность следования "закону войны"
Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования "закону войны" в связи с ухудшающимся гуманитарным... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T00:04
2023-10-15T00:35
сша
пентагон
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования "закону войны" в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа, заявили в Пентагоне."В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе", - говорится в сообщении ведомства.При этом Остин подчеркнул приверженность США продолжению поддержки Израиля и сообщил о продолжении поставки вооружений израильским военным. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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сша
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сша, пентагон, в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ллойд остин
США, Пентагон, В мире, Израиль, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ллойд Остин
В Пентагоне указали Израилю на важность следования "закону войны"

Шеф Пентагона указал главе МО Израиля на важность следования "закону войны"

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой указал на важность следования "закону войны" в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа, заявили в Пентагоне.
«
"В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе", - говорится в сообщении ведомства.
При этом Остин подчеркнул приверженность США продолжению поддержки Израиля и сообщил о продолжении поставки вооружений израильским военным.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Вчера, 23:45
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
СШАПентагонВ миреИзраильХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛлойд Остин
 
 
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