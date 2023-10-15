https://ria.ru/20231015/grazhdanstvo-1902915469.html
В Финляндии предложили запретить россиянам иметь два гражданства
В Финляндии предложили запретить россиянам иметь два гражданства - РИА Новости, 15.10.2023
В Финляндии предложили запретить россиянам иметь два гражданства
Фаворит соцопросов грядущих президентских выборов в Финляндии, депутат парламента, бывший глава МИД Пекка Хаависто предложил запретить россиянам иметь два... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:59
2023-10-15T16:59
2023-10-15T18:18
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости. Фаворит соцопросов грядущих президентских выборов в Финляндии, депутат парламента, бывший глава МИД Пекка Хаависто предложил запретить россиянам иметь два гражданства, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Кандидат в президенты от объединения избирателей Пекка Хаависто предлагает отказаться от возможности иметь два гражданства — финское и российское. Хаависто обосновывает свое мнение тем, что Россия не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами", — говорится в публикации со ссылкой на интервью политика сети региональных газет Lännen Media.В то же время Хаависто не стал бы лишать россиян возможности подавать заявления на получение финского гражданства, говорится в публикации. В этом случае заявитель отказался бы от российского паспорта и гражданства, считает кандидат в президенты. По данным статистического ведомства Финляндии, на конец прошлого года в стране постоянно проживало 159 966 человек, которые, помимо финского, имеют гражданство другой страны. На конец 2022-го крупнейшими группами с двумя паспортами были граждане России — 37 813, Швеции — 10 048, Сомали — 8 393, Эстонии — 7 821 и Ирака — 7 531.
https://ria.ru/20231009/konfiskatsiya-1901633408.html
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в мире, финляндия, россия, эквадор, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Россия, Эквадор, Пекка Хаависто
В Финляндии предложили запретить россиянам иметь два гражданства
Кандидат в президенты Финляндии предложил запретить совмещать гражданство с РФ