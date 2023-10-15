https://ria.ru/20231015/glaukoma-1902846518.html

Профессор рассказал, кто реже слепнет при глаукоме

Профессор рассказал, кто реже слепнет при глаукоме - РИА Новости, 15.10.2023

Профессор рассказал, кто реже слепнет при глаукоме

Шансов не ослепнуть при неизлечимой глаукоме больше у возрастных пациентов, нежели у молодых, так как заболевание протекает от пяти до 20 лет, прежде чем... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:19

2023-10-15T03:19

2023-10-15T09:14

общество

россия

евгений егоров

воз

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Шансов не ослепнуть при неизлечимой глаукоме больше у возрастных пациентов, нежели у молодых, так как заболевание протекает от пяти до 20 лет, прежде чем наступает слепота, сообщил РИА Новости президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров. Международный день "Белой трости" (International White Cane Safety Day), как символ слепоты, установлен 15 октября. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. "Чем позже выявляется глаукома, то есть чем старше человек, тем у него больше шансов дожить до конца дней со зрением, достаточным для социализации. Выявили молодого пациента, и мы не можем быть уверены, что он доживет до смерти с хорошим зрением. Если выявили в глаукому в 60 лет, есть шанс, если в 20, то оптимизма нет", — сказал Егоров. По его словам, если у человека выявили болезнь на ранней стадии и у него болезнь протекает без быстрого прогрессирования, то 20 лет он может прожить со зрением. "Но бывает и молниеносное течение болезни, когда через пять лет он может ослепнуть. Течение болезни — в среднем от пяти до 20 лет. Но есть исключение, например Михаил Жванецкий, которого я наблюдал более 20 лет, ушел из жизни не слепым. Но, к чести классика, он был педант, четко выполняя врачебные рекомендации", — сказал профессор.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 65 процентов всех людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20 процентов населения мира. При этом 40 процентов слепых потеряли зрения от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 миллионов человек (по некоторым данным — 100 миллионов). В России болезнь выявлена у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут быть больны, но пока еще знают о своей болезни. Глаукома — заболевание глаз, основным признаком которого является повышение уровня внутриглазного давления, изменения полей зрения и снижение остроты зрения. Болезнь носит прогрессирующий и постоянно утягощающийся (прогредиентный) характер, после нее наступает слепота.

https://ria.ru/20231015/trost-1902484362.html

https://ria.ru/20231015/glaukoma-1902846335.html

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общество, россия, евгений егоров, воз, здоровье - общество