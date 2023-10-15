Германия пригрозила депортировать сторонников ХАМАС
Глава МВД Фезер: ФРГ использует все средства для депортации сторонников ХАМАС
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Германия намерена использовать все законные средства для выдворения из страны сторонников палестинского движения ХАМАС, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер изданию Bild am Sonntag.
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"Мы будем использовать все законные средства, чтобы выдворить сторонников ХАМАС", - сказала Фезер.
Кроме того, министр заявила, что правоохранительные органы Германии делают всё возможное для обеспечения безопасности евреев в стране.
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"Ужасно, что многие семьи обеспокоены. Это делает сигнал еще более важным: мы твердо на вашей стороне! Мы делаем всё возможное, чтобы защитить вас", - сказала Фезер.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.