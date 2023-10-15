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Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться” - РИА Новости, 15.10.2023
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03:15 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/gai-1902693789.html
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться” - РИА Новости, 15.10.2023
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”
Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заведующий филиалом... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:15
2023-10-15T03:15
общество
авто
россия
анатолий миронов (адвокат)
штрафы
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Такие ситуации случаются, если нарушение серьезное и грозит лишением прав. Тогда у водителя может появиться соблазн решить вопрос деньгами, однако поддаваться ему ни в коем случае нельзя — ведь можно потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу, предупредил адвокат.“Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 291 или статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривают самое суровое наказание — лишение свободы”, — пояснил он.Таким образом, на подобные предложения следует ответить решительным отказом, подчеркнув, что речь идет о преступлении, на которое вы идти не намерены, посоветовал собеседник агентства. Некоторые водители боятся, что раздосадованный инспектор оформит протокол, усугубив вину нарушителя, но следует помнить — никакое, даже самое тяжелое административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным, заключил Миронов.
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общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат), штрафы
Общество, Авто, Россия, Анатолий Миронов (адвокат), Штрафы
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”

Юрист Миронов: инспектору ДПС, захотевшему решить вопрос деньгами, грозит тюрьма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИнспектор ДПС
Инспектор ДПС - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Инспектор ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Такие ситуации случаются, если нарушение серьезное и грозит лишением прав. Тогда у водителя может появиться соблазн решить вопрос деньгами, однако поддаваться ему ни в коем случае нельзя — ведь можно потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу, предупредил адвокат.
«

“Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 291 или статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривают самое суровое наказание — лишение свободы”, — пояснил он.

Таким образом, на подобные предложения следует ответить решительным отказом, подчеркнув, что речь идет о преступлении, на которое вы идти не намерены, посоветовал собеседник агентства. Некоторые водители боятся, что раздосадованный инспектор оформит протокол, усугубив вину нарушителя, но следует помнить — никакое, даже самое тяжелое административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным, заключил Миронов.
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ОбществоАвтоРоссияАнатолий Миронов (адвокат)Штрафы
 
 
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