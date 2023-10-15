https://ria.ru/20231015/gai-1902693789.html

Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”

Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться” - РИА Новости, 15.10.2023

Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”

Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заведующий филиалом... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:15

2023-10-15T03:15

2023-10-15T03:15

общество

авто

россия

анатолий миронов (адвокат)

штрафы

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Такие ситуации случаются, если нарушение серьезное и грозит лишением прав. Тогда у водителя может появиться соблазн решить вопрос деньгами, однако поддаваться ему ни в коем случае нельзя — ведь можно потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу, предупредил адвокат.“Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 291 или статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривают самое суровое наказание — лишение свободы”, — пояснил он.Таким образом, на подобные предложения следует ответить решительным отказом, подчеркнув, что речь идет о преступлении, на которое вы идти не намерены, посоветовал собеседник агентства. Некоторые водители боятся, что раздосадованный инспектор оформит протокол, усугубив вину нарушителя, но следует помнить — никакое, даже самое тяжелое административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным, заключил Миронов.

https://ria.ru/20221208/gai-1837108623.html

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общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат), штрафы