https://ria.ru/20231015/gai-1902693789.html
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться” - РИА Новости, 15.10.2023
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”
Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заведующий филиалом... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:15
2023-10-15T03:15
2023-10-15T03:15
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе с агентством “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Такие ситуации случаются, если нарушение серьезное и грозит лишением прав. Тогда у водителя может появиться соблазн решить вопрос деньгами, однако поддаваться ему ни в коем случае нельзя — ведь можно потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу, предупредил адвокат.“Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 291 или статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривают самое суровое наказание — лишение свободы”, — пояснил он.Таким образом, на подобные предложения следует ответить решительным отказом, подчеркнув, что речь идет о преступлении, на которое вы идти не намерены, посоветовал собеседник агентства. Некоторые водители боятся, что раздосадованный инспектор оформит протокол, усугубив вину нарушителя, но следует помнить — никакое, даже самое тяжелое административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным, заключил Миронов.
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общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат), штрафы
Общество, Авто, Россия, Анатолий Миронов (адвокат), Штрафы
Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает “договориться”
Юрист Миронов: инспектору ДПС, захотевшему решить вопрос деньгами, грозит тюрьма
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Предложение инспектора ДПС совершившему нарушение водителю “договориться на месте” незаконно, рассказал в беседе
с агентством “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Такие ситуации случаются, если нарушение серьезное и грозит лишением прав. Тогда у водителя может появиться соблазн решить вопрос деньгами, однако поддаваться ему ни в коем случае нельзя — ведь можно потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу, предупредил адвокат.
«
“Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 291 или статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривают самое суровое наказание — лишение свободы”, — пояснил он.
Таким образом, на подобные предложения следует ответить решительным отказом, подчеркнув, что речь идет о преступлении, на которое вы идти не намерены, посоветовал собеседник агентства. Некоторые водители боятся, что раздосадованный инспектор оформит протокол, усугубив вину нарушителя, но следует помнить — никакое, даже самое тяжелое административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным, заключил Миронов.
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