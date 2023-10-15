https://ria.ru/20231015/france-1902937978.html

СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе

СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе - РИА Новости, 15.10.2023

СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе

Радикал, сидящий в тюрьме, мог побудить Мохаммеда Могушкова к нападению в пятницу на школу в городе Аррас на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:03

2023-10-15T20:03

2023-10-15T20:03

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ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Радикал, сидящий в тюрьме, мог побудить Мохаммеда Могушкова к нападению в пятницу на школу в городе Аррас на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Максим С., переданный уголовному суду по обвинению в преступном сговоре с целью подготовки терактов в марте 2022 года, содержится в тюрьме Мулен-Изер. Его подозревают в том, что он оказал влияние на предполагаемого нападавшего в ходе виртуального общения", - сообщает телеканал. Как отмечается, Максиму по прозвищу "Хамза" 32 года, он вырос без отца, а его мать покончила с собой, когда ему было 15 лет. Он принял ислам в 17-летнем возрасте и радикализовался во время отбывания наказания за общеуголовные преступления в 2015 году. Согласно телеканалу, Максима в течение нескольких лет переводили из тюрьмы в тюрьму, и это время отмечено инцидентами и тревожными признаками радикализации. К примеру, как сообщает телеканал, во время обысков у радикала находили USB-накопители, на которых были обнаружены песни, восхваляющие джихад, пропагандистские видеозаписи террористической группировки "Исламское государство"*, видео с казнями, а также другие пропагандистские материалы. Кроме того, он склонял сокамерников к радикальному исламу и подозревается в подстрекательстве к насилию, добавляет телеканал. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20231015/frantsiya-1902805885.html

https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html

https://ria.ru/20231013/ataka-1902683708.html

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в мире, россия, франция, анси, исламское государство