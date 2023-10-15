Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/france-1902937978.html
СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе
СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе - РИА Новости, 15.10.2023
СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе
Радикал, сидящий в тюрьме, мог побудить Мохаммеда Могушкова к нападению в пятницу на школу в городе Аррас на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T20:03
2023-10-15T20:03
в мире
россия
франция
анси
исламское государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902745696_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d29f8867249da6f9b7987608f95fd00d.jpg
ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Радикал, сидящий в тюрьме, мог побудить Мохаммеда Могушкова к нападению в пятницу на школу в городе Аррас на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Максим С., переданный уголовному суду по обвинению в преступном сговоре с целью подготовки терактов в марте 2022 года, содержится в тюрьме Мулен-Изер. Его подозревают в том, что он оказал влияние на предполагаемого нападавшего в ходе виртуального общения", - сообщает телеканал. Как отмечается, Максиму по прозвищу "Хамза" 32 года, он вырос без отца, а его мать покончила с собой, когда ему было 15 лет. Он принял ислам в 17-летнем возрасте и радикализовался во время отбывания наказания за общеуголовные преступления в 2015 году. Согласно телеканалу, Максима в течение нескольких лет переводили из тюрьмы в тюрьму, и это время отмечено инцидентами и тревожными признаками радикализации. К примеру, как сообщает телеканал, во время обысков у радикала находили USB-накопители, на которых были обнаружены песни, восхваляющие джихад, пропагандистские видеозаписи террористической группировки "Исламское государство"*, видео с казнями, а также другие пропагандистские материалы. Кроме того, он склонял сокамерников к радикальному исламу и подозревается в подстрекательстве к насилию, добавляет телеканал. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре. Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20231015/frantsiya-1902805885.html
https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html
https://ria.ru/20231013/ataka-1902683708.html
россия
франция
анси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902745696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63120eb83808764ab6b82459fd2b4c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, анси, исламское государство
В мире, Россия, Франция, Анси, Исламское государство
СМИ раскрыли подробности о нападении на школу во французском Аррасе

BFMTV: на напавшего на школу во Франции мог повлиять сидящий в тюрьме радикал

© AP Photo / Jeffrey SchaefferПолицейские возле школы Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции
Полицейские возле школы Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Jeffrey Schaeffer
Полицейские возле школы Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Радикал, сидящий в тюрьме, мог побудить Мохаммеда Могушкова к нападению в пятницу на школу в городе Аррас на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
"Максим С., переданный уголовному суду по обвинению в преступном сговоре с целью подготовки терактов в марте 2022 года, содержится в тюрьме Мулен-Изер. Его подозревают в том, что он оказал влияние на предполагаемого нападавшего в ходе виртуального общения", - сообщает телеканал.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Франция перешла на (полу)военное положение
Вчера, 08:00
Как отмечается, Максиму по прозвищу "Хамза" 32 года, он вырос без отца, а его мать покончила с собой, когда ему было 15 лет. Он принял ислам в 17-летнем возрасте и радикализовался во время отбывания наказания за общеуголовные преступления в 2015 году. Согласно телеканалу, Максима в течение нескольких лет переводили из тюрьмы в тюрьму, и это время отмечено инцидентами и тревожными признаками радикализации.
К примеру, как сообщает телеканал, во время обысков у радикала находили USB-накопители, на которых были обнаружены песни, восхваляющие джихад, пропагандистские видеозаписи террористической группировки "Исламское государство"*, видео с казнями, а также другие пропагандистские материалы. Кроме того, он склонял сокамерников к радикальному исламу и подозревается в подстрекательстве к насилию, добавляет телеканал.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Лионе задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножом
11 октября, 21:58
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.
Число случаев нападений с ножом значительно выросло во Франции за последние несколько лет. Французские СМИ ранее сообщали, что ежедневно в стране совершается более 120 подобных атак. В июне 2023 года широкий общественный резонанс вызвало нападение во французском Анси, жертвами которого стали шесть человек, в том числе и четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трех лет. Нападение совершил сириец, которому за несколько дней до атаки отказали во французских документах. Всех пострадавших удалось спасти.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Офицер полиции возле лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
МВД Франции связало атаку на лицей с палестино-израильским конфликтом
13 октября, 22:24
 
В миреРоссияФранцияАнсиИсламское государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала